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Пенсии в Украине с 1 мая — кто будет получать больше денег

24 апреля 2025 06:10
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пенсионные выплаты 2025 — какие изменения произойдут с 1 мая
Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В мае 2025 года увеличенные пенсионные выплаты получат те украинцы, у которых есть право на возрастную надбавку. Также некоторым гражданам начислят выплаты от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какими будут пенсии украинцев в мае.

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Надбавка к пенсии от ВПП ООН

Доплаты начислят пенсионерам, которые проживают в:

  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Сумской областях.

Деньги также выплатят украинцам, которые еще не получили право на пенсию, людям с инвалидностью и детям с ограниченными физическими возможностями.

Важное условие: претенденты на доплату не могут пользоваться помощью на проживание для ВПЛ, а также помощью от других международных организаций.

Тем, кто подпадает под условия программы, ВПП ООН перечисляет разницу между пенсией (соцвыплатой), которую они уже получают, и 3 250 грн. То есть, если украинец имеет пенсию в 2,5 тыс. грн, то ему доплатят еще 750 грн.

Надбавка к пенсионным выплатам за возраст

Речь идет о пенсионерах, которым в течение месяца исполнилось 70, 75 и 80 лет и при условии, что размер их пенсии не превышает сумму в 10 340,35 грн.

Размер доплаты зависит от возраста:

  • 70-74 года — 300 грн;
  • 75-79 лет — 456 грн;
  • 80+ лет — 570 грн.

Также у одиноких пенсионеров, если они нуждаются в уходе, в мае будет возможность оформить ежемесячную доплату. Деньги начисляют лицам, которые:

  • не имеют семей;
  • достигли возраста 80 лет;
  • получают пенсию по возрасту;
  • имеют подтвержденную потребность в уходе по состоянию здоровья.

Эти люди будут получать по 944,4 грн.

Ранее мы объясняли, каких изменений ожидать в социальных выплатах с 1 мая 2025 года. В частности известно, что будет с жилищными субсидиями.

Также напомним, что в Украине граждане с инвалидностью имеют доступ к различным льготам и государственной помощи. Мы рассказывали, как воспользоваться льготами.

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