Пенсионные выплаты 2025 — какие изменения произойдут с 1 мая

Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае 2025 года увеличенные пенсионные выплаты получат те украинцы, у которых есть право на возрастную надбавку. Также некоторым гражданам начислят выплаты от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какими будут пенсии украинцев в мае.

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Доплаты начислят пенсионерам, которые проживают в:

Черниговской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Николаевской;

Запорожской;

Сумской областях.

Деньги также выплатят украинцам, которые еще не получили право на пенсию, людям с инвалидностью и детям с ограниченными физическими возможностями.

Важное условие: претенденты на доплату не могут пользоваться помощью на проживание для ВПЛ, а также помощью от других международных организаций.

Тем, кто подпадает под условия программы, ВПП ООН перечисляет разницу между пенсией (соцвыплатой), которую они уже получают, и 3 250 грн. То есть, если украинец имеет пенсию в 2,5 тыс. грн, то ему доплатят еще 750 грн.

Надбавка к пенсионным выплатам за возраст

Речь идет о пенсионерах, которым в течение месяца исполнилось 70, 75 и 80 лет и при условии, что размер их пенсии не превышает сумму в 10 340,35 грн.

Размер доплаты зависит от возраста:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

Также у одиноких пенсионеров, если они нуждаются в уходе, в мае будет возможность оформить ежемесячную доплату. Деньги начисляют лицам, которые:

не имеют семей;

достигли возраста 80 лет;

получают пенсию по возрасту;

имеют подтвержденную потребность в уходе по состоянию здоровья.

Эти люди будут получать по 944,4 грн.

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