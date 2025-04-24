Пенсионные выплаты 2025 — какие изменения произойдут с 1 мая

Пенсии в Украине с 1 мая — кто будет получать больше денег
В мае 2025 года увеличенные пенсионные выплаты получат те украинцы, у которых есть право на возрастную надбавку. Также некоторым гражданам начислят выплаты от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какими будут пенсии украинцев в мае.
Надбавка к пенсии от ВПП ООН
Доплаты начислят пенсионерам, которые проживают в:
- Черниговской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Сумской областях.
Деньги также выплатят украинцам, которые еще не получили право на пенсию, людям с инвалидностью и детям с ограниченными физическими возможностями.
Важное условие: претенденты на доплату не могут пользоваться помощью на проживание для ВПЛ, а также помощью от других международных организаций.
Тем, кто подпадает под условия программы, ВПП ООН перечисляет разницу между пенсией (соцвыплатой), которую они уже получают, и 3 250 грн. То есть, если украинец имеет пенсию в 2,5 тыс. грн, то ему доплатят еще 750 грн.
Надбавка к пенсионным выплатам за возраст
Речь идет о пенсионерах, которым в течение месяца исполнилось 70, 75 и 80 лет и при условии, что размер их пенсии не превышает сумму в 10 340,35 грн.
Размер доплаты зависит от возраста:
- 70-74 года — 300 грн;
- 75-79 лет — 456 грн;
- 80+ лет — 570 грн.
Также у одиноких пенсионеров, если они нуждаются в уходе, в мае будет возможность оформить ежемесячную доплату. Деньги начисляют лицам, которые:
- не имеют семей;
- достигли возраста 80 лет;
- получают пенсию по возрасту;
- имеют подтвержденную потребность в уходе по состоянию здоровья.
Эти люди будут получать по 944,4 грн.
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