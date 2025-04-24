Пенсійні виплати 2025 — які зміни відбудуться з 1 травня

Пенсії в Україні з 1 травня — хто отримуватиме більше грошей
У травні 2025 року збільшені пенсійні виплати отримають ті українці, в яких є право на вікову надбавку. Також деяким громадянам нарахують виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Редакція Новини.LIVE розповідає, якими будуть пенсії українців у травні.
Надбавка до пенсії від ВПП ООН
Доплати нарахують пенсіонерам, які проживають у:
- Чернігівській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Херсонській;
- Луганській;
- Миколаївській;
- Запорізькій;
- Сумській областях.
Гроші також виплатять українцям, які ще не набули права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з обмеженими фізичними можливостями.
Важлива умова: претенденти на доплату не можуть користуватися допомогою на проживання для ВПО, а також допомогою від інших міжнародних організацій.
Тим, хто підпадає під умови програми, ВПП ООН перераховує різницю між пенсією (соцвиплатою), яку вони вже отримують, та 3 250 грн. Отже, якщо українець має пенсію у 2,5 тис. грн, то йому доплатять ще 750 грн.
Надбавка до пенсійних виплат за вік
Йдеться про пенсіонерів, яким впродовж місяця виповнилося 70, 75 і 80 років і за умови, що розмір їхньої пенсії не є більшим за суму у 10 340,35 грн.
Розмір доплати залежить від віку:
- 70–74 роки — 300 грн;
- 75–79 років — 456 грн;
- 80+ років — 570 грн.
Також у самотніх пенсіонерів, які потребують догляду, у травні буде можливість оформити щомісячну доплату. Гроші нараховують особам, які:
- не мають родин;
- досягли віку 80 років;
- отримують пенсію за віком;
- мають підтверджену потребу в догляді через стан здоров’я.
Ці люди отримуватимуть по 944,4 грн.
Раніше ми пояснювали, яких змін очікувати у соціальних виплатах з 1 травня 2025 року. Зокрема відомо, що буде з житловими субсидіями.
Також нагадаємо, що в Україні громадяни з інвалідністю мають доступ до різноманітних пільг і державної допомоги. Ми розповідали, як скористатися пільгами.
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