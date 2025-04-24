Пенсійні виплати 2025 — які зміни відбудуться з 1 травня

Пенсіонер йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року збільшені пенсійні виплати отримають ті українці, в яких є право на вікову надбавку. Також деяким громадянам нарахують виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якими будуть пенсії українців у травні.

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Надбавка до пенсії від ВПП ООН

Доплати нарахують пенсіонерам, які проживають у:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Сумській областях.

Гроші також виплатять українцям, які ще не набули права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з обмеженими фізичними можливостями.

Важлива умова: претенденти на доплату не можуть користуватися допомогою на проживання для ВПО, а також допомогою від інших міжнародних організацій.

Тим, хто підпадає під умови програми, ВПП ООН перераховує різницю між пенсією (соцвиплатою), яку вони вже отримують, та 3 250 грн. Отже, якщо українець має пенсію у 2,5 тис. грн, то йому доплатять ще 750 грн.

Надбавка до пенсійних виплат за вік

Йдеться про пенсіонерів, яким впродовж місяця виповнилося 70, 75 і 80 років і за умови, що розмір їхньої пенсії не є більшим за суму у 10 340,35 грн.

Розмір доплати залежить від віку:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Також у самотніх пенсіонерів, які потребують догляду, у травні буде можливість оформити щомісячну доплату. Гроші нараховують особам, які:

не мають родин;

досягли віку 80 років;

отримують пенсію за віком;

мають підтверджену потребу в догляді через стан здоров’я.

Ці люди отримуватимуть по 944,4 грн.

Раніше ми пояснювали, яких змін очікувати у соціальних виплатах з 1 травня 2025 року. Зокрема відомо, що буде з житловими субсидіями.

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