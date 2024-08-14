Прибавки к пенсии в сентябре — кому будут платить больше

Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки
В Украине пенсионеры могут рассчитывать на разные надбавки после достижения определенного возраста. Такие доплаты к пенсии автоматически начисляются, когда гражданин достигает определенного возрастного рубежа.
Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии
Пенсионерам в возрасте от 70 лет доступна специальная возрастная надбавка, если их пенсионные выплаты не превышают 10 340,35 гривен. Для получения этой доплаты не нужно обращаться в Пенсионный фонд, поскольку она начисляется автоматически в месяцы достижения соответствующего возраста. Так, украинцы могут получить следующие доплаты:
- 300 гривен в возрасте от 70 до 74 лет;
- 456 гривен в возрасте от 75 до 79 лет;
- 570 гривен в возрасте от 80 лет.
На сколько вырастет доплата в сентябре
Так, размер надбавки растет в месяц, когда лицо достигает нового предела возраста. Поэтому в сентябре граждане, достигшие 75 или 80 лет, получат повышение:
- 456 гривен вместо 300 для тех, кому исполнилось 75 лет;
- 570 гривен вместо 456 для тех, кто достигнет 80 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы могут увеличить размер пенсионных выплат при отказе от назначения пенсии в 60 лет. Если выйти на заслуженный отдых позже, то пенсионная выплата может возрасти достаточно существенно.
Мы также писали, что в Украине большинство пенсионеров получают пенсию менее трех тысяч гривен. Однако некоторые украинцы могут получать пенсионные выплаты более чем в 5 тысяч гривен при определенных условиях.
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