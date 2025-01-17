Пенсии в Украине — как получать большие выплаты

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинские пенсионеры могут получать большие выплаты в 2025 году. Дополнительные деньги гражданам поступают в виде благотворительных взносов.

Увеличенные пенсии в 2025 году — что известно

Как рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, соответствующий Порядок уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру разработали в ПФУ.

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В госструктуре также объяснили, как могут измениться пенсионные выплаты благодаря благотворительным взносам. Так, 70% суммы зачисляют на счет пенсионера, зато 30% остаются в бюджете ПФУ. Эти деньги — финансовый ресурс на выплату пенсий.

Например, если благотворительное пожертвование составляет 20 тыс. грн, то:

14 тыс. грн получит гражданин;

6 тыс. грн поступят на счет ПФУ.

Кому из украинцев выплачивают максимальные пенсии

Самая большая пенсионная выплата в Украине в 2025 году не будет превышать сумму в 23 610 грн. Она состоит из всех надбавок, доплат и повышений.

Чтобы получать максимальные пенсии, нужно иметь большие зарплаты (с которых вносятся страховые взносы) и большой стаж работы. Следовательно, наибольшие выплаты получат госслужащие и работники местного самоуправления высокого ранга, народные депутаты и некоторые ученые.

Напомним, некоторым из украинцев могут учесть не весь страховой стаж. Это касается украинцев, которые определенное время работали за границей.

Ранее стало известно, кто из украинцев будет получать надбавки к пенсиям в 2025 году. Например, по 700 грн ежемесячно будут доплачивать гражданам с сверхурочным стажем.