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Пенсии в 60% от суммы зарплаты — кто имеет право на выплату

5 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто получает выплату в 60% от суммы зарплаты
Люди пенсионного возраста Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в среднем граждане могут рассчитывать на пенсию в размере 30% заработной платы. В то же время, есть категория лиц, которым государство гарантирует выплату в 60% суммы зарплаты.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По информации ПФУ, на такой размер пенсии претендуют государственные служащие. Согласно закону "О государственной службе" от 10.12.2015 № 889 вопрос назначения пенсионных выплат регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование", — говорится в объяснении.

В то же время граждане, которые на время обращения за пенсией не были госслужащими — в размере заработной платы работающего госслужащего соответствующей должности и соответствующего ранга по последнему месту работы на такой службе вместе со всеми видами оплаты труда, с которой уплачено ЕСВ на общеобязательное государственное соцстрахование.

Примечательно также, что тем госслужащим, кто ранее вышел на пенсию, размер пенсии составляет 90% от зарплаты. То есть власть существенно урезала права госслужащих, и те, кто выходят на заслуженный отдых сейчас — гарантируют на 30% меньше.

Условия назначения пенсии госслужащим

Пенсия госслужащим назначается, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

  • было накоплено не менее десяти лет страхового стажа на должностях, принадлежащих соответствующим категориям должностей госслужбы, определенных законом № 3723 и правительства, и по состоянию на вышеуказанную дату занимали должность госслужащего;
  • накоплен минимум 20 лет стажа на должностях государственной службы, независимо от факта работы на вышеуказанную дату.

Правом на назначение пенсионной выплаты при наличии стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере и стажа госслужбы, наделены:

  • мужчины, достигшие 62 лет;
  • женщины, достигшие пенсионного возраста по ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Следует заметить, что зарплата госслужащего госоргана, прошедшего классификацию должностей госслужбы, состоит из нескольких показателей:

  • должностной оклад;
  • надбавка за ранг госслужащего;
  • надбавка за выслугу лет;
  • месячная/квартальная премия;
  • компенсация за дополнительную нагрузку/компенсация по вакантной должности;
  • помощь, начисляемая с предоставлением оплачиваемого отпуска;
  • материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов;
  • другие доплаты, предусмотренные украинскими законами.

В частности, надбавки к должностным окладам госслужащих зависят от ранга:

  • за 1 ранг — 1000 гривен;
  • за 2 ранг — 900 гривен;
  • за 3 ранг — 800 гривен;
  • за 4 ранг — 700 гривен;
  • за 5 ранг — 600 гривен;
  • за 6 ранг — 500 гривен;
  • за 7 ранг — 400 гривен;
  • за 8 ранг — 300 гривен;
  • за 9 ранг — 200 гривен.

Ранее мы писали об условиях выхода участников боевых действий на заслуженный отдых. В частности известно, на какой размер пенсионной выплаты могут рассчитывать УБД.

Также сообщалось, что ежегодно нормы выхода на пенсию становятся все более жесткими. Для оформления выплат обращают внимание на объем стажа и возраст.

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