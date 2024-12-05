Пенсии в Украине — кто получает выплату в 60% от суммы зарплаты

Пенсии в 60% от суммы зарплаты — кто имеет право на выплату
В Украине в среднем граждане могут рассчитывать на пенсию в размере 30% заработной платы. В то же время, есть категория лиц, которым государство гарантирует выплату в 60% суммы зарплаты.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто имеет пенсию в 60% размера зарплаты
По информации ПФУ, на такой размер пенсии претендуют государственные служащие. Согласно закону "О государственной службе" от 10.12.2015 № 889 вопрос назначения пенсионных выплат регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
"Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 процентов суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование", — говорится в объяснении.
В то же время граждане, которые на время обращения за пенсией не были госслужащими — в размере заработной платы работающего госслужащего соответствующей должности и соответствующего ранга по последнему месту работы на такой службе вместе со всеми видами оплаты труда, с которой уплачено ЕСВ на общеобязательное государственное соцстрахование.
Примечательно также, что тем госслужащим, кто ранее вышел на пенсию, размер пенсии составляет 90% от зарплаты. То есть власть существенно урезала права госслужащих, и те, кто выходят на заслуженный отдых сейчас — гарантируют на 30% меньше.
Условия назначения пенсии госслужащим
Пенсия госслужащим назначается, если по состоянию на 1 мая 2016 года:
- было накоплено не менее десяти лет страхового стажа на должностях, принадлежащих соответствующим категориям должностей госслужбы, определенных законом № 3723 и правительства, и по состоянию на вышеуказанную дату занимали должность госслужащего;
- накоплен минимум 20 лет стажа на должностях государственной службы, независимо от факта работы на вышеуказанную дату.
Правом на назначение пенсионной выплаты при наличии стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере и стажа госслужбы, наделены:
- мужчины, достигшие 62 лет;
- женщины, достигшие пенсионного возраста по ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Следует заметить, что зарплата госслужащего госоргана, прошедшего классификацию должностей госслужбы, состоит из нескольких показателей:
- должностной оклад;
- надбавка за ранг госслужащего;
- надбавка за выслугу лет;
- месячная/квартальная премия;
- компенсация за дополнительную нагрузку/компенсация по вакантной должности;
- помощь, начисляемая с предоставлением оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов;
- другие доплаты, предусмотренные украинскими законами.
В частности, надбавки к должностным окладам госслужащих зависят от ранга:
- за 1 ранг — 1000 гривен;
- за 2 ранг — 900 гривен;
- за 3 ранг — 800 гривен;
- за 4 ранг — 700 гривен;
- за 5 ранг — 600 гривен;
- за 6 ранг — 500 гривен;
- за 7 ранг — 400 гривен;
- за 8 ранг — 300 гривен;
- за 9 ранг — 200 гривен.
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