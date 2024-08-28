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Пенсии в 2025 году станут недоступны для части украинцев — что изменится

28 августа 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — в 2025 году ожидается ужесточение требований
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в следующем году ожидается ужесточение требований для права на пенсионные выплаты для части граждан. Известно, как изменятся правила выхода на "заслуженный отдых".

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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По плану правительства, в Украине с 2025 года будут ужесточены требования для выхода на пенсию в 60 лет. В связи с этим, в следующем году для права на пенсию нужно иметь от 32 лет страхового стажа, то есть больше на один год.

Аналогично увеличится норма стажа для выхода на "заслуженный отдых" в 63 года. Потребуют наличия 22 лет страхового стажа.

В то же время, чтобы иметь право на оформление пенсии в 65 лет, достаточно будет иметь всего 15 лет стажа.

Будут ли повышать пенсионный возраст

На днях в правительстве заверили, что не будут для украинцев повышать пенсионный возраст, в то время как в странах Европы такая практика довольно распространена. Благодаря такому решению граждане Украины смогут выходить на пенсию раньше, чем их сверстники-европейцы.

Однако из-за низкой продолжительности жизни (речь идет о продолжительности жизни после достижения 60-летнего возраста) украинские граждане все равно получат пенсию непродолжительный период времени. Так, по аналитической информации ОЭСР, в 2021 украинцы в среднем после 60 лет проживали еще около десяти лет. Граждане женского пола — до 74,4 лет, мужского — почти на десять лет меньше.

Также известно, что за 2019-2023 годы доля граждан, вышедших на пенсию до 60 лет, снизилась с 25 до 11%, а число граждан, получавших пенсию после 60 лет, повысилось от 0,5 до 14%. Такая тенденция возникла из-за возрастания требований по страховому стажу. Почти равное число пенсионеров и плательщиков взносов необычно по сравнению со странами ОЭСР, отмечается в обзоре.

"Нормальная ситуация: когда количество работников значительно превышает количество пенсионеров. Тогда это позволяет обеспечивать достаточный размер выплаты. Но, в отличие от большинства стран, в Украине уменьшается также и количество пенсионеров. Например, еще в январе 2020-го, согласно данным Пенсионного фонда, их было 11,3 млн. То есть на 1 млн человек больше", — отмечается в материале.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане имеют право на индивидуальный перерасчет пенсионной выплаты. Это можно сделать дистанционно через портал государственных услуг "Дія", предварительно подготовив ряд документов.

Также мы писали, что Пенсионный фонд отчитался о финансировании выплат социальной сферы в августе 2024 года. На пенсии потратили гораздо больше средств из-за начисления доплат, назначенных ко Дню Независимости.

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