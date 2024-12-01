Пенсии в 2025 году — что будет с минимальными и максимальными выплатами

Человек, держащий деньги. Фото: УНИАН

В 2024 году система пенсионных выплат в Украине изменилась, что повлияло на минимальные и максимальные пенсии. Обычно размер этих выплат зависит от возраста и страхового стажа человека.

О том, что будет с минимальными и максимальными пенсиями в 2025 году, указано в Бюджетной декларации на 2025-2027 год.

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Какие минимальные пенсии получают украинцы в 2024 году

Размер минимальной пенсии по возрасту в Украине не может быть меньше прожиточного минимума, который в 2024 году составит 2 361 гривну. Дополнительные выплаты зависят от возраста, страхового стажа и того, является ли лицо трудоустроенным.

Как отмечено в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, существенных изменений в этом показателе не ожидается вплоть до 2028 года. На сегодняшний день украинцы могут рассчитывать на такие минимальные пенсионные выплаты:

2 725 гривен — для неработающих пенсионеров независимо от стажа;

2 980 гривен — для лиц в возрасте до 70 лет с полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин);

3 240 гривен — для граждан в возрасте 70-80 лет с полным страховым стажем;

3 370 гривен — для пенсионеров от 65 лет, не работающих и имеющих необходимый стаж;

3 370 гривен — для лиц в возрасте от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Что будет с максимальными пенсиями в 2025 году

Максимальная пенсия в 2024 году также увеличилась из-за повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Однако в 2025 году правительство планирует оставить этот показатель без изменений. В настоящее время максимальная пенсионная выплата в Украине составляет 23 610 гривен.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что пенсионный возраст в Украине зависит от стажа, требования к которому ежегодно увеличиваются. На пенсию можно выйти в 60, 63 или 65 лет.

Также мы рассказывали, что с 1 декабря украинцы определенных возрастных категорий получат повышенные пенсии, если их выплаты не превышают установленный предел. Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на помощь от государства и международных организаций.