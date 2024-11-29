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Зарплата 20 тисяч — на яку пенсію можна розраховувати

29 листопада 2024 06:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсія при зарплаті 20 тисяч гривень — які виплати призначають українцям
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Розмір пенсії визначається багатьма чинниками, серед яких ключову роль відіграють тривалість страхового стажу, заробітна плата особи та середній рівень зарплат в Україні за останні три роки.

Про те, як розраховується пенсія за віком в Україні, пояснили в Пенсійному фонді.  

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Розрахуємо орієнтовний розмір пенсії для людини, яка має місячну зарплату 20 000 грн та 35 років страхового стажу. Для цього використовуємо офіційну формулу для визначення коефіцієнта страхового стажу:

Кс = См × Вс ÷ 100% × 12

Вихідні дані для розрахунку у нас такі:

  • См (сумарна кількість місяців стажу): 35×12=420
  • Вс (величина оцінки одного року стажу): 1%.
  • Місячна зарплата (Зп): 20 000 грн.

Розрахунок коефіцієнта стажу:

Кс = 420 × 1 ÷ 100 × 12 ​= 0,35

Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 — 0,85. В нашому випадку він не перевищує максимально допустимого значення 0,75, тому додаткових коригувань не потрібно. Формула розрахунку пенсії:

Пенсія = Кс × Зп × Середній коефіцієнт заробітної плати.

У цьому розрахунку передбачається, що середній коефіцієнт заробітної плати становить 1 (людина отримувала заробітну плату на рівні середньої по країні). В результаті отримуємо:

Пенсія = 0,35 × 20 000 × 1 = 7 000 грн.

Отже, громадянин із зарплатою 20 000 грн та стажем 35 років може розраховувати на пенсію у розмірі 7 000 грн. Проте для точнішого розрахунку необхідно врахувати середній коефіцієнт заробітної плати по країні, який залежить від офіційних даних Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що для виходу на пенсію у 2024 році необхідно досягти віку щонайменше 60 років і мати страховий стаж у 31 рік. Водночас деякі громадяни, які відповідають цим критеріям, продовжують працювати.

Також ми розповідали, що розмір пенсійних виплат в Україні визначається кількома важливими чинниками. Для отримання достойної пенсії українцям слід офіційно працевлаштовуватися та регулярно сплачувати соціальні внески.

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