Пенсии и доплаты — кто из украинцев получит 300 гривен сверху

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в сентябре 2024 года начислит некоторым гражданам надбавки в 300 гривен. Речь идет о возрастных доплатах, которые назначаются при соблюдении некоторых критериев.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Кто имеет право на надбавку в 300 грн

По законодательству Украины, соответствующую доплату предоставляют гражданам, достигшим возраста старше 70 лет. Ключевым условием является то, что общий размер суммарной ежемесячной пенсионной выплаты лица не превышает 10,34 тыс. гривен.

Прибавку будут начислять ежемесячно после достижения 70-летнего возраста. Такая компенсационная доплата относится к начислениям, которые не нуждаются в личном обращении граждан.

Доплату начнут начислять по достижении пенсионером вышеуказанного возраста, то есть, не с начала календарного месяца, а только после даты рождения гражданина. В связи с этим в первый месяц права на нее ее могут выплатить не полностью.

Другие надбавки по возрасту

Также предусмотрены другие суммы надбавок по возрасту, которые будут начислены более старшим пенсионерам. Размеры доплат будут выше. Надбавки назначат гражданам по достижении ими 75 и 80 лет.

Критерии оказания помощи аналогичны. Также необходимо получать пенсию по возрасту и сумма не должна превышать более 10,3 тыс. гривен.

Если украинцы перешли такие возрастные рубежи, то будут иметь право на ежемесячные доплаты в размере:

пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет включительно — начислят надбавку в 456 гривен;

лица от 80 и выше — в размере 570 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, если человек умер, пенсия, которую он не успел получить, выплачивается по месяц смерти включительно. Родственники могут обратиться за этой суммой, но только при определенных условиях.

Также мы писали, что в ПФУ уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.