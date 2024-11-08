Пенсии в Украине — какие особенности для работников железной дороги и метро

Пенсии работников железной дороги и метро — ПФУ назвал условия
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие действуют правила выхода на заслуженный отдых для работников железнодорожного транспорта и метрополитена в 2024 году. Пенсии назначают по возрасту или выслуге лет в зависимости от профессий и периодов работы.
Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ.
Право на пенсионные выплаты по возрасту
Как отметили специалисты, право на назначение пенсии по достижении гражданином 60 лет возможно при наличии страхового стажа не менее 31 года.
В таком случае необходимо подать заявление и пакет документов. Назначение пенсии по возрасту состоится на основе наличия:
- паспорта или ID-карты;
- идентификационного кода;
- документов о стаже (трудовая книга/диплом об обучении на дневной форме/военный билет);
- справки о зарплате за любой период в 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 г. (по желанию);
- реквизитов банковского счета;
- фото для пенсионного удостоверения размером 2,5х3;
- свидетельства о браке в случае смены фамилии.
Пенсионную выплату назначают по обращению гражданина с даты, следующей за датой достижения им пенсионного возраста в случае, если обращение происходит не позднее трех месяцев со дня достижения соответствующего возраста.
Примечательно, что если в реестре застрахованных лиц будут содержаться данные о стаже, полученном до 2004 года (через оцифровку трудовой книжки), то пенсию по возрасту после достижения 60-летия при наличии необходимого количества стажа назначат автоматически (без специального обращения в ПФУ).
Право на пенсию по выслуге лет
Работники железной дороги могут получить пенсию раньше. Так, до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, рабочие локомотивных бригад и некоторые категории работников, от которых зависит осуществление организации перевозок и обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте и метро, могут получить пенсию за выслугу лет. Ее назначают по достижении возраста 55 лет при наличии стажа работы:
- мужчины — не менее 30 лет, из них минимум 12 лет 6 месяцев на указанной работе;
- женщины — не менее 25 лет, из них минимум 10 лет на указанной работе.
В специальный стаж работы, дающий право на такую пенсию, не относят периоды работы по соответствующим профессиям после 11 октября 2017 года.
Такую пенсию назначают с даты обращения при увольнении с должности, предусматривающей право на нее. При устройстве на работу по специальности — выплату пенсии прекращают и возобновляют со следующего дня после увольнения.
К документам следует добавить уточняющие справки компаний, учреждений, организаций, правопреемников. В справке должны быть указаны:
- периоды работы, которые относятся к спецстажу;
- профессия, должность гражданина;
- характер работы.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые граждане получают пенсии по инвалидности значительно выше. Большие суммы средств начисляются представителям органов прокуратуры.
Ранее мы писали, что военные ВСУ имеют право на пенсию по инвалидности в этом году. Известно, каков будет размер и нюансы начислений.
Читайте Новини.LIVE!