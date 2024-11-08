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Пенсии работников железной дороги и метро — ПФУ назвал условия

8 ноября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какие особенности для работников железной дороги и метро
Железнодорожный поезд. Фото: 1 tv.com.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие действуют правила выхода на заслуженный отдых для работников железнодорожного транспорта и метрополитена в 2024 году. Пенсии назначают по возрасту или выслуге лет в зависимости от профессий и периодов работы.

Об этом рассказали в одном из управлений ПФУ.

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Право на пенсионные выплаты по возрасту

Как отметили специалисты, право на назначение пенсии по достижении гражданином 60 лет возможно при наличии страхового стажа не менее 31 года.

В таком случае необходимо подать заявление и пакет документов. Назначение пенсии по возрасту состоится на основе наличия:

  • паспорта или ID-карты;
  • идентификационного кода;
  • документов о стаже (трудовая книга/диплом об обучении на дневной форме/военный билет);
  • справки о зарплате за любой период в 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 г. (по желанию);
  • реквизитов банковского счета;
  • фото для пенсионного удостоверения размером 2,5х3;
  • свидетельства о браке в случае смены фамилии.

Пенсионную выплату назначают по обращению гражданина с даты, следующей за датой достижения им пенсионного возраста в случае, если обращение происходит не позднее трех месяцев со дня достижения соответствующего возраста.

Примечательно, что если в реестре застрахованных лиц будут содержаться данные о стаже, полученном до 2004 года (через оцифровку трудовой книжки), то пенсию по возрасту после достижения 60-летия при наличии необходимого количества стажа назначат автоматически (без специального обращения в ПФУ).

Право на пенсию по выслуге лет

Работники железной дороги могут получить пенсию раньше. Так, до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту, рабочие локомотивных бригад и некоторые категории работников, от которых зависит осуществление организации перевозок и обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте и метро, могут получить пенсию за выслугу лет. Ее назначают по достижении возраста 55 лет при наличии стажа работы:

  • мужчины — не менее 30 лет, из них минимум 12 лет 6 месяцев на указанной работе;
  • женщины — не менее 25 лет, из них минимум 10 лет на указанной работе.

В специальный стаж работы, дающий право на такую пенсию, не относят периоды работы по соответствующим профессиям после 11 октября 2017 года.

Такую пенсию назначают с даты обращения при увольнении с должности, предусматривающей право на нее. При устройстве на работу по специальности — выплату пенсии прекращают и возобновляют со следующего дня после увольнения.

К документам следует добавить уточняющие справки компаний, учреждений, организаций, правопреемников. В справке должны быть указаны:

  • периоды работы, которые относятся к спецстажу;
  • профессия, должность гражданина;
  • характер работы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане получают пенсии по инвалидности значительно выше. Большие суммы средств начисляются представителям органов прокуратуры.

Ранее мы писали, что военные ВСУ имеют право на пенсию по инвалидности в этом году. Известно, каков будет размер и нюансы начислений.

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