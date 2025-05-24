Пенсии военных в 2025 году — как денежное обеспечение влияет на размер выплат

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинским военнослужащим, которые защищают страну от врага, назначают пенсии на особых условиях. Известно, как влияет денежное обеспечение бойцов на выплаты на заслуженном отдыхе.

Соответствующий вопрос прописан в законе №2262-XII.

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Согласно закону "О пенсиях лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц", военнослужащим предоставляется право на такие пенсии: в случае достижения пенсионного возраста и в связи с инвалидностью.

На пенсионные выплаты имеют право офицеры, прапорщики, матросы, военные срочной службы и военнослужащие по контракту.

Льготные пенсии предоставляются работникам пожарной службы, Госслужбы спецсвязи, Государственной пенитенциарной службы и Налоговой службы. Также гражданам, которые имеют военный статус и проходят службу в госорганах, будет предоставлено право на пенсию задолго до наступления пенсионного возраста.

В то же время, на пенсию по инвалидности имеют право лица, которые были ранены во время войны, а также ее назначают в случаях, предусмотренных законом, во время несения военной службы.

Также предусмотрена семейная пенсия, на которую имеют право члены семей военных, пропавших без вести или погибших.

Как денежное обеспечение влияет на размер пенсий и другие нюансы

В 2025 году размер пенсий военных исчисляют, исходя из денежного обеспечения на основе:

окладов по должности;

воинских званий;

процентной надбавки за выслугу лет;

других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

Однако, как и в предыдущие годы, не принимают во внимание единовременные выплаты в 30, 50, 70 и 100 тыс. грн за выполнение боевых или специальных задач.

Размер пенсии в зависимости от вида следующий:

по выслуге лет — доля в 50-70% от денежного обеспечения, в зависимости от продолжительности выслуги;

по инвалидности — доля в 40-100% от денежного обеспечения, учитывая группу и причину инвалидности;

в случае потери кормильца родным — доля в 30-70% на одного члена на содержании в зависимости от причины смерти военного.

Стоит добавить, что право на пенсию военных сохраняется в случае их призыва на службу.

Ранее мы писали, что из-за войны многие пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях, все равно имеют право на пенсии. Средства накапливаются на счетах Пенсионного фонда.

Также сообщалось, что граждане, которые работали за пределами страны, смогут рассчитывать на стаж, приобретенный там. Сама процедура оформления пенсии станет проще.