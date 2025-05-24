Пенсії військових у 2025 році — як грошове забезпечення впливає на розмір виплат

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українським військовослужбовцям, які захищають країну від ворога, призначають пенсії на особливих умовах. Відомо, як впливає грошове забезпечення бійців на виплати на заслуженому відпочинку.

Відповідне питання прописане у законі №2262-XII.

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Право силовиків на пенсії у 2025 році

Згідно із законом "Про пенсії особам, звільненим від військової служби, та деяким іншим категоріям осіб", військовослужбовцям надається право на такі пенсії: у разі досягнення пенсійного віку та у зв'язку з інвалідністю.

На пенсійні виплати мають право офіцери, прапорщики, матроси, військові строкової служби та військовослужбовці за контрактом.

Пільгові пенсії надаються працівникам пожежної служби, Держслужби спецзв’язку, Державної пенітенціарної служби та Податкової служби. Також громадянам, які мають військовий статус та проходять службу в держорганах, буде надане право на пенсію задовго до настання пенсійного віку.

Водночас, на пенсію з інвалідності мають право особи, які були поранені під час війни, а також її призначають у випадках, передбачених законом, під час несення військової служби.

Також передбачена сімейна пенсія, на яку мають право члени родин військових, зниклих безвісти або загиблих.

Як грошове забезпечення випливає на розмір пенсій та інші нюанси

У 2025 році розмір пенсій військових обчислюють, виходячи з грошового забезпечення на основі:

окладів за посадою;

військових звань;

відсоткової надбавки за вислугу років;

інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Проте, як і в попередні роки, не беруть до уваги одноразові виплати у 30, 50, 70 та 100 тис. грн за виконання бойових чи спеціальних завдань.

Розмір пенсії залежно від виду наступний:

за вислугою років — частка в 50−70% від грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;

з інвалідності — частка в 40−100% від грошового забезпечення, з огляду на групу та причину інвалідності;

у разі втрати годувальника рідним — частка в 30−70% на одного утриманця, залежно від причини смерті військового.

Варто додати, що право на пенсію військових зберігається у разі їхнього призову на службу.

Раніше ми писали, що через війну багато пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, все одно мають право на пенсії. Кошти накопичуються на рахунках Пенсійного фонду.

Також повідомлялося, що громадяни, які працювали за межами країни, зможуть розраховувати на стаж, набутий там. Сама процедура оформлення пенсії стане простішою.