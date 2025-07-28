Пенсии в 2025 году — что нужно знать о расчете доплат за стаж для УБД

Человек держит деньги / Фото: Miller Law Firm

Украинское пенсионное законодательство предоставляет участникам боевых действий (УБД) право выхода на пенсию досрочно. Однако иногда при расчете доплат за страховой стаж, превышающий норму, может возникнуть путаница.



Вопрос права на пенсии УБД прописан в законе №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Условия досрочного выхода на пенсию УБД

Согласно правилам, УБД могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию:

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мужчины — с 25 годами стажа в 55 лет;

женщины — с 20 годами в 50 лет.

Участники боевых действий могут рассчитывать:

на 25% повышение от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (ст. 12 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

пособие на жизнь в 40 грн (закон №1603 "Об улучшении материального положения УБД и лиц с инвалидностью вследствие войны");

ежемесячную адресную помощь, если ежемесячная пенсионная выплата (с учетом надбавок и повышений) не превышает 4958 грн (по постановлению правительства № 656 "Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и УБД").

Тогда как пенсию за выслугу лет назначают военным:

независимо от возраста — при наличии 25 лет военной выслуги, для летчиков и подводников — при наличии 20 лет выслуги;

в 45 лет — военный имел в день увольнения не менее 25 лет стажа, из которых не менее 12,6 года календарной выслуги;

в 45 лет — если на момент увольнения у военного было 20 лет выслуги независимо от общего стажа.

Правила начисления сверхнормативного стажа

На странице ПФУ в соцсетях некоторые ветераны обращаются с просьбой объяснить правила предоставления надбавки за часть сверхнормативного стажа. Один из граждан отметил, что вышел на пенсию в 55 лет с 37 годами стажа, однако доплату за сверхстаж назначили только за два года переработки, "а не за 12 лет сверх минимального стажа".

По информации фонда, оплата за страховой стаж осуществляется не за все годы, отработанные сверх нормы минимальной для УБД, а за стаж, превышающий 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно.

Каждый год дает право на надбавку в размере 1% от суммы пенсии, однако не более 1% от размера минимальной пенсии по возрасту. То есть, если у гражданина есть 37 лет стажа, то будет иметь право на прибавку только за два года.



Пенсионный фонд действует строго по требованиям действующего законодательства и начисление выплат происходит по утвержденным нормативам, добавили в ПФУ.

Ранее мы писали, что некоторые категории граждан имеют право на пенсию в 60-100% от средней зарплаты. Речь идет о лицах с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС.



Также сообщали о перерасчете пенсий военных пенсионеров. По данным юристов, пенсии могут увеличить исключительно, если вырастет денежное обеспечение.