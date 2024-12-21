Пенсии для УБД — какие пенсии, надбавки и доплаты будут в 2025 году

Удостоверение УБД в руках. Фото: Минветеранов

В 2025 году для участников боевых действий продолжат действовать особые условия права выхода на пенсию. Известно, на какие выплаты смогут претендовать и какие документы необходимы для их оформления.

Это прописано в законе №1058-IV.

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Пенсии, надбавки и доплаты для УБД в 2025 году

Особенности начисления пенсий для участников боевых действий указаны в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, участники боевых действий могут оформить досрочную пенсию по возрасту (на пять лет раньше других граждан), иметь право на дополнительные надбавки и доплаты.



В каком возрасте УБД могут воспользоваться возможностью выйти на пенсию досрочно:

мужчины — с 55 лет, если до этого накопят не менее 25 лет страхового стажа;

женщины — с 50 лет, если у них будет не менее 20 лет стажа.

Конечный размер пенсии для участников боевых действий будет индивидуальным. Он будет зависеть от:

количества накопленного страхового стажа;

дохода, из которого производились страховые взносы;

надбавок и доплат.

В частности, УБД назначают следующие надбавки и доплаты:

доплату в 25% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность по статье 12 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

целевую денежную помощь на проживание в размере 40 грн, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны";

ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в случае, если сумма пенсионной выплаты (вместе со всеми надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью, индексацией и другими доплатами, за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной) не превышает 4,95 тыс. гривен (в соответствии с постановлением правительства "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" от 28 июля 2010 года).

Как правильно оформить пенсию для УБД

Участники боевых действий должны подать заявление о назначении или перерасчете пенсионной выплаты в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Это можно сделать:

через вебпортал е-услуг ПФУ;

лично через сервисный центр фонда.

Необходимо собрать такой пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

трудовую книжку/документы о страховом стаже (в частности, о военной службе);

справку о денежном довольствии на декабрь 2016 года в случае отсутствия данных в Реестре застрахованных лиц;

удостоверение УБД;

справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны страны, защиты безопасности населения из-за военной агрессии РФ против Украины;

фотография (для оформления пенсионного удостоверения).

Напомним, ранее издание Новини.LIVE сравнило размер средней пенсионной выплаты, получаемой в Украине и странах Евросоюза и США. Также был обнародован вывод, где пенсионерам жить лучше.

Также мы писали, кто из военных получает самую высокую пенсию, до 100% от зарплаты. На такие выплаты могут претендовать бойцы в зависимости от группы и причины инвалидности.