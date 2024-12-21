Пенсии для УБД — какие пенсии, надбавки и доплаты будут в 2025 году

Пенсии для УБД — какие будут действовать условия в 2025 году
В 2025 году для участников боевых действий продолжат действовать особые условия права выхода на пенсию. Известно, на какие выплаты смогут претендовать и какие документы необходимы для их оформления.
Это прописано в законе №1058-IV.
Пенсии, надбавки и доплаты для УБД в 2025 году
Особенности начисления пенсий для участников боевых действий указаны в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, участники боевых действий могут оформить досрочную пенсию по возрасту (на пять лет раньше других граждан), иметь право на дополнительные надбавки и доплаты.
В каком возрасте УБД могут воспользоваться возможностью выйти на пенсию досрочно:
- мужчины — с 55 лет, если до этого накопят не менее 25 лет страхового стажа;
- женщины — с 50 лет, если у них будет не менее 20 лет стажа.
Конечный размер пенсии для участников боевых действий будет индивидуальным. Он будет зависеть от:
- количества накопленного страхового стажа;
- дохода, из которого производились страховые взносы;
- надбавок и доплат.
В частности, УБД назначают следующие надбавки и доплаты:
- доплату в 25% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность по статье 12 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
- целевую денежную помощь на проживание в размере 40 грн, согласно закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны";
- ежемесячное государственное адресное пособие к пенсии в случае, если сумма пенсионной выплаты (вместе со всеми надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью, индексацией и другими доплатами, за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной) не превышает 4,95 тыс. гривен (в соответствии с постановлением правительства "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" от 28 июля 2010 года).
Как правильно оформить пенсию для УБД
Участники боевых действий должны подать заявление о назначении или перерасчете пенсионной выплаты в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Это можно сделать:
- через вебпортал е-услуг ПФУ;
- лично через сервисный центр фонда.
Необходимо собрать такой пакет документов:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- трудовую книжку/документы о страховом стаже (в частности, о военной службе);
- справку о денежном довольствии на декабрь 2016 года в случае отсутствия данных в Реестре застрахованных лиц;
- удостоверение УБД;
- справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны страны, защиты безопасности населения из-за военной агрессии РФ против Украины;
- фотография (для оформления пенсионного удостоверения).
Напомним, ранее издание Новини.LIVE сравнило размер средней пенсионной выплаты, получаемой в Украине и странах Евросоюза и США. Также был обнародован вывод, где пенсионерам жить лучше.
Также мы писали, кто из военных получает самую высокую пенсию, до 100% от зарплаты. На такие выплаты могут претендовать бойцы в зависимости от группы и причины инвалидности.
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