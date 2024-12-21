Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії для УБД — які діятимуть умови у 2025 році arrow

Пенсії для УБД — які діятимуть умови у 2025 році

21 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії для УБД — які пенсії, надбавки та доплати матимуть у 2025 році
Посвідчення УБД в руках. Фото: Мінветеранів
Ксенія Симонова - Редактор

У 2025 році для учасників бойових дій продовжать діяти особливі умови права виходу на пенсію. Відомо, на які виплати зможуть претендувати та які необхідні документи для їх оформлення.

Це прописано у законі №1058-IV.

Читайте також:

Пенсії, надбавки та доплати для УБД у 2025 році

Особливості нарахування пенсій для учасників бойових дій вказані у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до нього, учасники бойових дій можуть оформити дострокову пенсію за віком (на п'ять років раніше, ніж інші громадяни), мати право на додаткові надбавки та доплати.
 
У якому віці УБД можуть скористатися можливістю вийти на пенсію достроково:

  • чоловіки — з 55 років, якщо до цього накопичать щонайменше 25 років страхового стажу;
  • жінки — з 50 років, якщо матимуть щонайменше 20 років стажу.

Кінцевий розмір пенсії для учасників бойових дій буде індивідуальним. Він буде залежати від:

  • кількості накопичених страхового стажу;
  • доходу, з якого робилися страхові внески;
  • надбавок та доплат.

Зокрема, УБД призначають такі надбавки та доплати:

  • доплату в 25% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність за статтею 12 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • цільову грошову допомогу на прожиття у розмір 40 грн, відповідно до закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни";
  • щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у разі, якщо сума пенсійної виплати (разом з усіма надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою, індексацією та іншими доплатами, за винятком пенсій за особливі заслуги перед Україною) не перевищує 4,95 тис. гривень (відповідно до постанови уряду "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" від 28 липня 2010 року).

Як правильно оформити пенсію для УБД

Учасники бойових дій мають подати заяву про призначення чи перерахунок пенсійної виплати до Пенсійного фонду України (ПФУ). Це можна зробити:

  • через вебпортал е-послуг ПФУ;
  • особисто через сервісний центр фонду.

Необхідно зібрати такий пакет документів:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • трудову книжку/документи про страховий стаж (зокрема, про військову службу);
  • довідку про грошове забезпечення на грудень 2016 року у разі відсутності даних у Реєстрі застрахованих осіб;
  • посвідчення УБД;
  • довідку про участь у заходах для забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення через військову агресію РФ проти України;
  • фотокартка (для оформлення пенсійного посвідчення).

Нагадаємо, раніше видання Новини.LIVE порівняло розмір середньої пенсійної виплати, яку отримують в Україні та країнах Євросоюзу та США. Також оприлюднили висновок, де пенсіонерам жити краще.

Також ми писали, хто з військових отримує найвищу пенсію, до 100% від зарплати. На такі виплати можуть претендувати бійці залежно від групи та причини інвалідності.

виплати пенсії ПФУ УБД військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:54 Теракт в Магдебурзі — нові подробиці про терориста-одинака

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

06:35 Тренд на фріланс — чому відмовляються від традиційного найму

06:35 На якій монеті українці можуть збагатитися — дорогий штам

06:33 Гроші за зниклого безвісти — терміни розгляду заяви

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

06:30 Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

06:30 Як дізнатися про те, чи є чинною відстрочка

06:25 Україна отримає понад мільярд доларів траншу від МВФ, — Шмигаль

06:13 Прем'єр Фіцо вимагає газу від України — погрожує проблемами

06:10 Пенсії для УБД — які діятимуть умови у 2025 році

06:54 Теракт в Магдебурзі — нові подробиці про терориста-одинака

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

06:35 Тренд на фріланс — чому відмовляються від традиційного найму

06:35 На якій монеті українці можуть збагатитися — дорогий штам

06:33 Гроші за зниклого безвісти — терміни розгляду заяви

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

06:30 Ціни на ячмінь поступово ростуть — вартість тонни зерна у грудні

06:30 Як дізнатися про те, чи є чинною відстрочка

06:25 Україна отримає понад мільярд доларів траншу від МВФ, — Шмигаль

06:13 Прем'єр Фіцо вимагає газу від України — погрожує проблемами

06:10 Пенсії для УБД — які діятимуть умови у 2025 році

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу