Пенсії для УБД — які пенсії, надбавки та доплати матимуть у 2025 році

Посвідчення УБД в руках. Фото: Мінветеранів

У 2025 році для учасників бойових дій продовжать діяти особливі умови права виходу на пенсію. Відомо, на які виплати зможуть претендувати та які необхідні документи для їх оформлення.

Це прописано у законі №1058-IV.

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Пенсії, надбавки та доплати для УБД у 2025 році

Особливості нарахування пенсій для учасників бойових дій вказані у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Відповідно до нього, учасники бойових дій можуть оформити дострокову пенсію за віком (на п'ять років раніше, ніж інші громадяни), мати право на додаткові надбавки та доплати.



У якому віці УБД можуть скористатися можливістю вийти на пенсію достроково:

чоловіки — з 55 років, якщо до цього накопичать щонайменше 25 років страхового стажу;

жінки — з 50 років, якщо матимуть щонайменше 20 років стажу.

Кінцевий розмір пенсії для учасників бойових дій буде індивідуальним. Він буде залежати від:

кількості накопичених страхового стажу;

доходу, з якого робилися страхові внески;

надбавок та доплат.

Зокрема, УБД призначають такі надбавки та доплати:

доплату в 25% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність за статтею 12 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

цільову грошову допомогу на прожиття у розмір 40 грн, відповідно до закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни";

щомісячну державну адресну допомогу до пенсії у разі, якщо сума пенсійної виплати (разом з усіма надбавками, підвищеннями, додатковими пенсіями, цільовою грошовою допомогою, індексацією та іншими доплатами, за винятком пенсій за особливі заслуги перед Україною) не перевищує 4,95 тис. гривень (відповідно до постанови уряду "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" від 28 липня 2010 року).

Як правильно оформити пенсію для УБД

Учасники бойових дій мають подати заяву про призначення чи перерахунок пенсійної виплати до Пенсійного фонду України (ПФУ). Це можна зробити:

через вебпортал е-послуг ПФУ;

особисто через сервісний центр фонду.

Необхідно зібрати такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

трудову книжку/документи про страховий стаж (зокрема, про військову службу);

довідку про грошове забезпечення на грудень 2016 року у разі відсутності даних у Реєстрі застрахованих осіб;

посвідчення УБД;

довідку про участь у заходах для забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення через військову агресію РФ проти України;

фотокартка (для оформлення пенсійного посвідчення).

Нагадаємо, раніше видання Новини.LIVE порівняло розмір середньої пенсійної виплати, яку отримують в Україні та країнах Євросоюзу та США. Також оприлюднили висновок, де пенсіонерам жити краще.

Також ми писали, хто з військових отримує найвищу пенсію, до 100% від зарплати. На такі виплати можуть претендувати бійці залежно від групи та причини інвалідності.