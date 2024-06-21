Пенсия для ФЛП — на какие выплаты могут рассчитывать украинские предприниматели

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Физические лица в Украине, занимающиеся предпринимательской деятельностью, могут выйти на пенсию после достижения пенсионного возраста. Размер пенсионных выплат для таких лиц зависит от продолжительности страхового стажа и суммы уплаченных пенсионных взносов.

Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии 24 Каналу.

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Когда ФЛП может выйти на пенсию

По его словам, норма, предусматривающая возможность выхода на пенсию в возрасте 60 лет со страховым стажем не менее 31 года, распространяется на всех, включая ФЛП.

В законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании установлен не только пенсионный возраст, но и минимальный необходимый страховой стаж для его достижения.

Если стаж работы до 2024 составляет от 21 до 31 года, можно выйти на пенсию в возрасте 63 года. В случае стажа от 15 до 21 года возраст выхода на пенсию составляет 65 лет.

Как предпринимателю подтвердить стаж

Коробкин сказал, что для того, чтобы ФЛП подтвердить стаж, нужно ежемесячно платить единый страховой взнос в размере не меньше минимального. На сегодняшний день он составляет 22% от минимальной зарплаты, что с 1 апреля составляет 8 000 гривен.

С марта 2022 до отмены военного положения и еще в течение 12 месяцев после этого физические лица-предприниматели могут быть освобождены от обязанности уплачивать единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за себя. Однако для подтверждения стажа пенсионного страхования наибольшее значение имеют данные об уплаченных взносах.

"Поэтому нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не выплачивались, стаж все равно не идет", — добавил эксперт.

То есть если уплачивается минимальный взнос, то за этот месяц человеку засчитывается страховой стаж.

По состоянию на 2024 год минимальный размер единого страхового взноса по обязательному государственному социальному страхованию составляет 1 760 гривен, а максимальный — 26 400 гривен.

"Если ФЛП будет постоянно платить минимальный взнос или если человек будет работать официально на минимальную зарплату, то и учитывается для исчисления будущей пенсии именно минимальная зарплата", — пояснил Коробкин.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине увеличится количество причин для непричисления страхового стажа к пенсии и прекращения выплаты денег. Это предусмотрено принятым законопроектом №9453, который ожидает подписи президента Украины.

Мы также писали, что некоторым гражданам в Украине не отнесут часть трудового стажа для получения пенсии. Это касается украинцев, работавших в Российской Федерации.