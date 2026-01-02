Видео
Пенсионный сбор на авто — какие ставки действуют с 1 января

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 10:39
Ставки пенсійного збору при першій реєстрації авто у 2026 році
Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

Пенсионный сбор при первой регистрации авто в 2026 году напрямую зависит от цены машины. Чем дороже автомобиль — тем больший процент придется уплатить государству.

Новые ставки будут действовать с 1 января и привязаны к прожиточному минимуму, который в 2026 году составляет 3328 гривен, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Читайте также:

Сколько придется заплатить при регистрации авто

Пенсионный сбор уплачивается при первой регистрации легкового авто в Украине - независимо от того, новое оно или подержанное.

В 2026 году действуют три ставки:

  • 3% — если стоимость автомобиля не превышает 549 120 грн
  • 4% — если стоимость авто составляет от 549 120 до 965 120 грн
  • 5% — если стоимость автомобиля превышает 965 120 грн.

С какой суммы считают сбор

В сервисных центрах уточняют, что пенсионный сбор начисляется от стоимости автомобиля без НДС. За основу берут сумму, указанную в договоре купли-продажи или в документах об оценке транспортного средства.

То есть даже несколько тысяч гривен разницы в цене могут повлиять на процент сбора.

Кому платить не нужно

При этом есть одно исключение. Легковые автомобили, которые оснащены исключительно электрическими двигателями, полностью освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.
Это правило действует и в 2026 году, независимо от стоимости электрокара.

Напомним, ранее мы сообщали, какие обязательства несет новый владелец, когда получил авто в подарок.

Также узнайте о новых правилах, выплатах и льготах — к чему готовиться украинским пенсионерам в 2026 году.

