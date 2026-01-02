Відео
Україна
Головна Фінанси Пенсійний збір на авто — які ставки діють з 1 січня

Пенсійний збір на авто — які ставки діють з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 10:39
Ставки пенсійного збору при першій реєстрації авто у 2026 році
Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Пенсійний збір при першій реєстрації авто у 2026 році напряму залежить від ціни машини. Чим дорожчий автомобіль — тим більший відсоток доведеться сплатити державі. 

Нові ставки діятимуть з 1 січня і прив’язані до прожиткового мінімуму, який у 2026 році становить 3328 гривень, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Читайте також:

Скільки доведеться заплатити при реєстрації авто

Пенсійний збір сплачується під час першої реєстрації легкового авто в Україні — незалежно від того, нове воно чи вживане.

У 2026 році діють три ставки:

  • 3% — якщо вартість автомобіля не перевищує 549 120 грн 
  • 4% — якщо вартість авто становить від 549 120 до 965 120 грн
  • 5% — якщо вартість автомобіля перевищує 965 120 грн.

З якої суми рахують збір

У сервісних центрах уточнюють, що пенсійний збір нараховується від вартості автомобіля без ПДВ. За основу беруть суму, зазначену в договорі купівлі-продажу або в документах про оцінку транспортного засобу.

Тобто навіть кілька тисяч гривень різниці в ціні можуть вплинути на відсоток збору.

Кому платити не потрібно

При цьому є один виняток. Легкові автомобілі, які оснащені виключно електричними двигунами, повністю звільняються від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації.
Це правило діє і у 2026 році, незалежно від вартості електрокара.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які зобов’язання несе новий власник, коли отримав авто в подарунок.

Також дізнайтеся про нові правила, виплати і пільги — до чого готуватися українським пенсіонерам у 2026 році. 

авто договір пенсія купівля ціна
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
