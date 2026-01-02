Ставки пенсійного збору при першій реєстрації авто у 2026 році

Пенсійний збір на авто — які ставки діють з 1 січня
Пенсійний збір при першій реєстрації авто у 2026 році напряму залежить від ціни машини. Чим дорожчий автомобіль — тим більший відсоток доведеться сплатити державі.
Нові ставки діятимуть з 1 січня і прив’язані до прожиткового мінімуму, який у 2026 році становить 3328 гривень, повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Скільки доведеться заплатити при реєстрації авто
Пенсійний збір сплачується під час першої реєстрації легкового авто в Україні — незалежно від того, нове воно чи вживане.
У 2026 році діють три ставки:
- 3% — якщо вартість автомобіля не перевищує 549 120 грн
- 4% — якщо вартість авто становить від 549 120 до 965 120 грн
- 5% — якщо вартість автомобіля перевищує 965 120 грн.
З якої суми рахують збір
У сервісних центрах уточнюють, що пенсійний збір нараховується від вартості автомобіля без ПДВ. За основу беруть суму, зазначену в договорі купівлі-продажу або в документах про оцінку транспортного засобу.
Тобто навіть кілька тисяч гривень різниці в ціні можуть вплинути на відсоток збору.
Кому платити не потрібно
При цьому є один виняток. Легкові автомобілі, які оснащені виключно електричними двигунами, повністю звільняються від сплати пенсійного збору під час першої реєстрації.
Це правило діє і у 2026 році, незалежно від вартості електрокара.
