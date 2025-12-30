Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Авто в подарок — какие обязательства несет новый владелец

Авто в подарок — какие обязательства несет новый владелец

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 17:15
Подарили машину в Украине — какие налоги и где оформить собственность
Девушке подарили автомобиль. Фото: Freepik

Если вам подарили автомобиль, мотоцикл или другой транспорт — это не только приятная новость. Человек, получивший подарок, вместе с ключами автоматически получает и набор юридических обязанностей.

Даже в таких случаях не обойтись без платежей и посещения госучреждений, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Реклама
Читайте также:

Когда налогов нет вообще

Если транспортное средство передается в подарок близким родственникам, налог не уплачивается. Речь идет о членах семьи первой и второй степени родства:

  • К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети (включая усыновленных).
  • Ко второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушки и дедушки с обеих сторон, а также внуки.

При оформлении договора дарения нужно подтвердить родство документами — свидетельством о рождении, браке и т.п. Без этого льгота не действует.

Если авто дарит не родственник

Одаренный, который не относится к членам семьи первой и второй степеней родства, уплачивает налог на доходы физических лиц по ставке:

  • 5% от оценочной стоимости любого подарка
  • 5% военного сбора (для военных — 1,5%)
  • 18% от оценочной стоимости и 5% военного сбора для нерезидентов Украины

Налог уплачивается от оценки транспортного средства. Получить такой документ можно после проведения автотовароведческой экспертизы у специалистов Экспертной службы МВД или субъектов оценочной деятельности, внесенных в Государственный реестр Фонда государственного имущества Украины. Также можно предъявить выписку с сайта Министерства экономики Украины, где указана среднерыночная цена транспортного средства.

При этом все налоги и платежи уплачиваются на имя одаренного лица. Администратору подаются соответствующие платежные документы. Для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

Как перерегистрировать транспортное средство

Для перерегистрации транспортного средства по договору дарения, необходимо подать в сервисный центр МВД перечень документов:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации
  • копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения в сервисный центр МВД не одаряемого или не дарителя)
  • документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.)
  • свидетельство о регистрации транспортного средства

Перерегистрация по договору дарения не осуществляется, если транспортное средство имеет ограничения, находится в кредите, лизинге, или имеющиеся задолженности у дарителя.

Перед посещением сервисного центра МВД необходимо осуществить регистрацию на получение услуги — или в терминале сервисного центра МВД и получить услугу в день обращения, или онлайн на 21 день вперед через раздел Е-Запись или загрузив приложение в App Store и Google Play.

Напомним, что Сервисный центр МВД за год прекратил деятельность более сотни продавцов автомобилей.

Также узнайте о том, что украинских водителей предупредили об изменениях — за что им придется платить больше.

МВД налоги транспорт автомобиль подарок
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации