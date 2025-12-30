Подарили машину в Украине — какие налоги и где оформить собственность

Девушке подарили автомобиль. Фото: Freepik

Если вам подарили автомобиль, мотоцикл или другой транспорт — это не только приятная новость. Человек, получивший подарок, вместе с ключами автоматически получает и набор юридических обязанностей.

Даже в таких случаях не обойтись без платежей и посещения госучреждений, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Когда налогов нет вообще

Если транспортное средство передается в подарок близким родственникам, налог не уплачивается. Речь идет о членах семьи первой и второй степени родства:

К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети (включая усыновленных).

Ко второй степени родства относятся родные братья и сестры, бабушки и дедушки с обеих сторон, а также внуки.

При оформлении договора дарения нужно подтвердить родство документами — свидетельством о рождении, браке и т.п. Без этого льгота не действует.

Если авто дарит не родственник

Одаренный, который не относится к членам семьи первой и второй степеней родства, уплачивает налог на доходы физических лиц по ставке:

5% от оценочной стоимости любого подарка

5% военного сбора (для военных — 1,5%)

18% от оценочной стоимости и 5% военного сбора для нерезидентов Украины

Налог уплачивается от оценки транспортного средства. Получить такой документ можно после проведения автотовароведческой экспертизы у специалистов Экспертной службы МВД или субъектов оценочной деятельности, внесенных в Государственный реестр Фонда государственного имущества Украины. Также можно предъявить выписку с сайта Министерства экономики Украины, где указана среднерыночная цена транспортного средства.

При этом все налоги и платежи уплачиваются на имя одаренного лица. Администратору подаются соответствующие платежные документы. Для военнослужащих ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.

Как перерегистрировать транспортное средство

Для перерегистрации транспортного средства по договору дарения, необходимо подать в сервисный центр МВД перечень документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации

копия справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения в сервисный центр МВД не одаряемого или не дарителя)

документ, подтверждающий степень родства (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.)

свидетельство о регистрации транспортного средства

Перерегистрация по договору дарения не осуществляется, если транспортное средство имеет ограничения, находится в кредите, лизинге, или имеющиеся задолженности у дарителя.

Перед посещением сервисного центра МВД необходимо осуществить регистрацию на получение услуги — или в терминале сервисного центра МВД и получить услугу в день обращения, или онлайн на 21 день вперед через раздел Е-Запись или загрузив приложение в App Store и Google Play.

