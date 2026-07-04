Стаж для пенсии: кому выгодно доплатить и какие риски существуют

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам, у которых не хватает страхового стажа для своевременного выхода на пенсию в 60 лет, предоставляется возможность приобрести дополнительные годы. Несмотря на такую выгоду от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в некоторых случаях сумма может быть значительной, тогда как влияние на размер пенсии — минимальное.

О том, когда выгодно покупать стаж и какие существуют риски, рассказывают Новини.LIVE.

Сколько необходимо иметь стажа для пенсии

Согласно данным ПФУ, в 2026 году для оформления пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа (соответствующее требование ежегодно повышается в рамках пенсионной реформы).

Если страхового стажа меньше, то оформление возможно позже:

выход на пенсию в 63 года — от 23 лет;

выход на пенсию в 65 лет — от 15 лет.

Если человек не дотягивает до такой планки, то назначают не пенсию, а социальную помощь, которая может быть значительно меньше полноценной пенсии. На этом этапе стоит подумать о необходимости покупки стажа.

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Речь идет о четко определенном механизме, доступном для граждан:

если человек работал, но взносы не платил;

работодатель не уплачивал ЕСВ;

не хватает всего нескольких лет стажа для оформления пенсии.

Процедура покупки страхового стажа осуществляется путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с ПФУ.

Какие риски существуют при докупке стажа для пенсии

Сам процесс прост, однако при покупке стажа существуют определенные риски. Есть нюансы, которые могут негативно повлиять на результат: человек получит право на выход на пенсию раньше, но может потерять в средствах. Речь идет о следующих особенностях:

Значительные расходы на покупку стажа без пропорционального повышения пенсии — выкуп нескольких лет стажа обойдется в значительную сумму, а размер пенсии при этом увеличится незначительно. Помимо стажа, на размер пенсии влияют и другие факторы, в частности зарплата — если она была невысокой, дополнительный стаж не даст значительного прироста. Существуют риски переплаты в связи с неточными данными — если человек не проверит стаж перед оплатой, то может оплатить периоды, которые уже были учтены в госреестре. Невозможность возврата уплаченных средств — после заключения договора и оплаты взносов ПФУ не вернет деньги, если результат не оправдает ожиданий. Небыстрая "окупаемость" — человек может рассчитывать, что расходы компенсируются за счет получения пенсии, однако разница между затратами и реальными выплатами может быть существенной.

Учитывая это, перед обращением в ПФУ необходимо провести предварительные расчеты, ведь результат может не оправдать вложенные средства.

Размер платы за стаж ежегодно увеличивается, поскольку его стоимость привязана к минимальной заработной плате, а она выросла с 8 000 грн до 8 647 грн в 2026 году. Сейчас составляет 1 902 грн (8 647 грн х 22%).

Еще Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ рассказали о том, как засчитывается страховой стаж для пенсии в различных случаях. В частности, там уточнили, как рассчитывают стаж для безработных, студентов и военнослужащих. Кроме того, фонд предоставил исчерпывающий список документов, которые позволят подтвердить стаж.

Ранее Новини.LIVE писали, кто из украинцев имеет право на десятикратную пенсию. По данным ПФУ, рассчитывать на такую выплату могут работники некоторых сфер. В частности, граждане, которые продолжают работать в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, предусматривающих назначение пенсии за выслугу лет. Также необходимо наличие определенного страхового стажа.