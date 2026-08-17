Пенсионеры и не только: кому доступны выплаты до 12 300 грн

Прохожие на улице. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года благотворительный фонд "Рокада", оказывающий помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), беженцам и лицам, ищущим защиты, сосредоточил свою деятельность в одном из северных регионов Украины. В рамках программы поддержки выплаты смогут получить граждане, относящиеся к уязвимым категориям, в частности пожилые люди и лица с инвалидностью.

О том, кому могут выплатить средства, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому и где выплатят финансовую помощь в августе

Украинская некоммерческая организация "Рокада", основанная в 2003 году, продолжает работать в этом году в ряде регионов, оказывая социальную, психологическую и гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам, пострадавшим от войны, а также беженцам и лицам, ищущим защиты.

По информации одного из городских советов, в августе воспользоваться возможностью оформить выплаты могут жители Корюковской громады Черниговской области.

"Благотворительный фонд "Рокада" будет принимать заявления на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения Корюковской громады, которые в 2026 году не регистрировались на аналогичные выплаты, в частности в других организациях или благотворительных фондах", — говорится в сообщении.

В рамках программы рассчитывать на финансовую поддержку для покрытия базовых потребностей во время военного положения могут уязвимые категории населения. А именно:

Домохозяйства с пожилыми людьми (старше 60 лет); Семьи, у которых есть лица с инвалидностью; Домохозяйства, в составе которых есть люди с диагностированными тяжелыми хроническими заболеваниями; Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; Внутренне перемещенные лица.

Размер денежной помощи и порядок регистрации

Согласно условиям программы поддержки БФ "Рокада", граждане, соответствующие заявленным условиям, смогут оформить единовременную выплату в размере 10 800 грн для каждого члена семьи.

Украинцы, проживающие в этой громаде Черниговской области и желающие получить денежную помощь, должны прибыть 17 августа 2026 года до 17:00 по адресу: убежище Корюковского лицея № 2.

Для регистрации необходимо собрать следующие документы на всех членов домохозяйства (оригиналы):

паспорт гражданина;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельства о рождении детей;

документы, подтверждающие фактическое проживание на территории громады;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории;

реквизиты счета (IBAN) для зачисления средств на банковскую карту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце лета перемещенные из-за войны домохозяйства из числа наиболее уязвимых групп смогут получить международную финансовую помощь. В зависимости от обстоятельств каждому начислят выплаты в размере до 12 800 грн. Такой возможностью могут воспользоваться жители города Винница.

Также Новини.LIVE писали, что БФ "Каритас Украины" в Полтавской области оказывает финансовую помощь гражданам, переехавшим в другие области из-за войны. Выплаты предназначены для наиболее уязвимых категорий населения. На эти средства можно будет приобрести топливо на зимний период. В частности, выплаты доступны пожилым людям и лицам с инвалидностью.