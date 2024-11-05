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Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

5 ноября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому доплатят почти 1 тыс. грн с ноября
Пожилой человек. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В ноябре 2024 года часть пенсионеров получит денежную доплату почти в 1 тыс. грн. Право на такие выплаты имеют граждане, которые подпадают под несколько критериев.

Такая норма предусмотрена украинским законодательством.

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Кому предусмотрено право на доплату

Право на доплаты пописано в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и в решении правительства. Такая доплата является ежемесячной.

Чтобы получить надбавку к пенсии, граждане должны соответствовать следующим критериям:

  • достичь 80 лет и выше;
  • проживать самостоятельно;
  • нуждаться в регулярном постороннем уходе в связи с состоянием здоровья;
  • получать пенсионные выплаты по возрасту.

В случае, если человеку выплачивают пенсию по инвалидности, то не будет иметь права на такую доплату. Необходимость в регулярном постороннем уходе должна быть официально подтверждена справками медиков.

Сумма надбавки и как оформить в ноябре

Сумма соответствующей доплаты к пенсии составляет 40% от прожиточного минимума лицам, потерявшим трудоспособность. Поскольку с 1 января прожиточный минимум повысился до 2361 грн., то размер доплаты также вырос до 944,4 грн. В ноябре сумма доплаты не изменится.

Для того, чтобы оформить доплату, кроме заявления, граждане должны предоставить следующие документы:

  • заключение медкомиссии, где указано, что заявитель нуждается в уходе;
  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • выписку из ПФУ о том, что гражданин не получает доплату к пенсии по уходу.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года пенсии увеличат для граждан, имеющих право на возрастную надбавку. Повышение коснется тех, кто достигнет возраста 70, 75 или 80 лет.

Также мы писали, какие предусмотрены пенсии для военных на госудержании. Такие граждане имеют право на несколько видов выплат.

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