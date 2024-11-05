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Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

5 листопада 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому доплатять майже 1 тис. грн з листопада
Людина похилого віку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

У листопаді 2024 року частина пенсіонерів отримає грошову доплату у майже 1 тис. грн. Право на такі виплати мають громадяни, які підпадають під кілька критеріїв.

Така норма передбачена українським законодавством.

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Кому передбачене право на доплату

Право на доплати пописані у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та у рішенні уряду. Така доплата є щомісячною.

Щоб отримати надбавку до пенсії, громадяни мають відповідати таким критеріям:

  • досягнути 80 років і вище;
  • проживати самостійно;
  • потребувати регулярного стороннього догляду у зв'язку зі станом здоров’я;
  • отримувати пенсійні виплати за віком.

У разі, якщо людині виплачують пенсію за інвалідністю, то не матиме права на таку доплату. Необхідність у  регулярному сторонньому догляді має бути підтверджена офіційно справками медиків.

Сума надбавки та як оформити у листопаді

Сума відповідної доплати до пенсії становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Оскільки з 1 січня  прожитковий мінімум підвищився до 2361 грн, то розмір доплати також зріс до 944,4 грн. У листопаді сума доплати не зміниться.

Для того, щоб оформити доплату, окрім заяви, громадяни мають надати такі документи:

  • висновок медкомісії, де вказано, що заявник потребує догляду;
  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний номер платника податків;
  • витяг з ПФУ про те, що громадянин не отримує доплату до пенсії з догляду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року пенсії збільшать для громадян, які мають право на вікову надбавку. Підвищення торкнеться тих, хто досягне віку 70, 75 чи 80 років.

Також ми писали, які передбачені пенсії для військових на держутриманні. Такі громадяни мають право на кілька видів виплат.

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