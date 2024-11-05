Пенсії в Україні — кому доплатять майже 1 тис. грн з листопада

Людина похилого віку. Фото: УНІАН

У листопаді 2024 року частина пенсіонерів отримає грошову доплату у майже 1 тис. грн. Право на такі виплати мають громадяни, які підпадають під кілька критеріїв.

Така норма передбачена українським законодавством.

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Кому передбачене право на доплату

Право на доплати пописані у законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та у рішенні уряду. Така доплата є щомісячною.

Щоб отримати надбавку до пенсії, громадяни мають відповідати таким критеріям:

досягнути 80 років і вище;

проживати самостійно;

потребувати регулярного стороннього догляду у зв'язку зі станом здоров’я;

отримувати пенсійні виплати за віком.

У разі, якщо людині виплачують пенсію за інвалідністю, то не матиме права на таку доплату. Необхідність у регулярному сторонньому догляді має бути підтверджена офіційно справками медиків.

Сума надбавки та як оформити у листопаді

Сума відповідної доплати до пенсії становить 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Оскільки з 1 січня прожитковий мінімум підвищився до 2361 грн, то розмір доплати також зріс до 944,4 грн. У листопаді сума доплати не зміниться.

Для того, щоб оформити доплату, окрім заяви, громадяни мають надати такі документи:

висновок медкомісії, де вказано, що заявник потребує догляду;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер платника податків;

витяг з ПФУ про те, що громадянин не отримує доплату до пенсії з догляду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у листопаді 2024 року пенсії збільшать для громадян, які мають право на вікову надбавку. Підвищення торкнеться тих, хто досягне віку 70, 75 чи 80 років.

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