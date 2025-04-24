Ежемесячная доплата к пенсии за донорство крови — как получить в 2025 году

Деньги и пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

В Украине граждане на пенсии могут ежемесячно получать надбавку к своим выплатам. Речь идет о доплате в размере 300 гривен.

Редакция Новини.LIVE объясняет, как пенсионерам получить дополнительные выплаты.

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Чтобы получить доплату к основному размеру пенсии, украинцы, как пояснили в Пенсионном фонде, должны предоставить одну справку. Речь идет о документе, в котором указывается, что человек награжден нагрудным знаком "Почетный донор Украины"/"Почетный донор СССР".

Поэтому надбавка к пенсии предусмотрена пенсионерам со статусом "Почетный донор Украины". Ее размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека.

Как оформить надбавку в 2025 году

Для этого нужно предоставить следующие документы:

заявление о назначении надбавки;

паспорт гражданина Украины/документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины"/"Почетный донор СССР".

Этот статус предоставляют донорам, которые бесплатно сдавали:

кровь в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам;

плазму в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам, заготовленным методом афереза;

40 максимально допустимых доз клеток крови, заготовленных методом афереза (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) независимо от времени осуществления таких донаций.

Напомним, что украинцы не платят налоги со своих пенсий, но с них могут взимать определенные удержания. Речь идет об алиментах, возврате избыточно полученных пенсий и т.д. Также ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы будут получать большие пенсионные выплаты с мая 2025 года.