Ежемесячная доплата к пенсии за донорство крови — как получить в 2025 году

Пенсионеры могут получить еще одну надбавку — что нужно
В Украине граждане на пенсии могут ежемесячно получать надбавку к своим выплатам. Речь идет о доплате в размере 300 гривен.
Редакция Новини.LIVE объясняет, как пенсионерам получить дополнительные выплаты.
Кому из украинцев начисляют надбавку в 300 гривен
Чтобы получить доплату к основному размеру пенсии, украинцы, как пояснили в Пенсионном фонде, должны предоставить одну справку. Речь идет о документе, в котором указывается, что человек награжден нагрудным знаком "Почетный донор Украины"/"Почетный донор СССР".
Поэтому надбавка к пенсии предусмотрена пенсионерам со статусом "Почетный донор Украины". Ее размер составляет 10% прожиточного минимума на одного человека.
Как оформить надбавку в 2025 году
Для этого нужно предоставить следующие документы:
- заявление о назначении надбавки;
- паспорт гражданина Украины/документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины"/"Почетный донор СССР".
Этот статус предоставляют донорам, которые бесплатно сдавали:
- кровь в суммарном количестве, равном 40 максимально допустимым дозам;
- плазму в суммарном количестве, равном 60 максимально допустимым дозам, заготовленным методом афереза;
- 40 максимально допустимых доз клеток крови, заготовленных методом афереза (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты) независимо от времени осуществления таких донаций.
Напомним, что украинцы не платят налоги со своих пенсий, но с них могут взимать определенные удержания. Речь идет об алиментах, возврате избыточно полученных пенсий и т.д. Также ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы будут получать большие пенсионные выплаты с мая 2025 года.
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