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Пенсіонери можуть отримати ще одну надбавку — що потрібно

24 квітня 2025 11:32
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Щомісячна доплата до пенсії за донорство крові — як отримати у 2025 році
Гроші та пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні громадяни на пенсії можуть щомісяця отримувати надбавку до своїх виплат. Йдеться про доплату у розмірі 300 гривень. 

Редакція Новини.LIVE пояснює, як пенсіонерам отримати додаткові виплати. 

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Щоби отримати доплату до основного розміру пенсії, українці, як пояснили у Пенсійному фонді, мають надати одну довідку.  Йдеться про документ, у якому вказується, що людина нагороджена нагрудним знаком "Почесний донор України"/"Почесний донор СРСР."

Тож надбавка до пенсії передбачена пенсіонерам зі статусом "Почесний донор України". Її розмір складає 10% прожиткового мінімуму на одну особу.

Як оформити надбавку у 2025 році

Для цього потрібно надати наступні документи:

  • заяву про призначення надбавки;
  • паспорт громадянина України/документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України"/"Почесний донор СРСР".

Цей статус надають донорам, які безплатно здавали:

  • кров в сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам;
  • плазму в сумарній кількості, що дорівнює 60 максимально допустимим дозам, заготовленим методом аферезу;
  • 40 максимально допустимих доз клітин крові, заготовлених методом аферезу (еритроцити, тромбоцити, лейкоцити) незалежно від часу здійснення таких донацій.

Нагадаємо, що українці не сплачують податки зі своїх пенсій, але з них можуть стягувати певні утримання. Йдеться про аліменти, повернення надлишково отриманих пенсій тощо. Також раніше ми розповідали, що деякі українці отримуватимуть більші пенсійні виплати з травня 2025 року. 

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