Субсидии для пенсионеров — как и кто может получить помощь на оплату услуг ЖКХ

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские неработающие пенсионеры имеют право на помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. Известно, какие нужно собрать документы для оформления жилищной субсидии.

Об этом рассказали юристы в Telegram-канале "Ты же юрист".

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Нюансы оформления субсидий для пенсионеров

По словам юристов, если пенсионер не работает, зарегистрирован и проживает в доме один, то необходимо подать документы по установленным формам:

заявление на оформление жилищной субсидии;

декларацию о доходах.

В случае, если вместе с пенсионером в жилом помещении зарегистрированы другие лица, фактически не проживающие по адресу регистрации, то требуется другой пакет документов.

При таких условиях к заявлению и декларации дополнительно необходимо подать документы, подтверждающие непроживание в жилом помещении других граждан. Можно подать на выбор:

справку об обучении/трудоустройстве гражданина в другом населенном пункте;

справку из ЖЭКа, ОСМД/ЖСК о непроживании такого гражданина по адресу домохозяйства;

справку об уплате потребленных коммунальных услуг по другому адресу или акт обследования материально-бытовых условий по фактическому адресу проживания.

Какие суммы субсидий и как подать заявление

Граждане могут подавать заявления до начала отопительного сезона. Для этого нужно обратиться в органы Пенсионного фонда дистанционно или лично:

через ближайшее отделение;

портал Пенсионного фонда;

через сервис "Дія";

отправить обычной почтой;

Центр предоставления админуслуг.

По словам экспертов, в частности, зимой можно рассчитывать на солидную помощь от государства. В платежке в отопительный сезон 60% суммы к оплате приходится на отопление. Например, для трехкомнатной квартиры сумма пособия может составлять 3 тыс. — 3,5 тыс. грн.

"Если бабушка одна проживает, у нее минимальная пенсия, это очень хорошая субсидия — больше там 2 тыс. грн ежемесячно получать", — добавили специалисты.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Ранее в ПФУ рассказали, не лишат ли права на жилищные субсидии из-за получения некоторой помощи, ведь при ее исчислении учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Речь идет о начислении единовременной материальной помощи на оздоровление, предоставляемую гражданам на работе.