Субсидии для пенсионеров — как и кто может получить помощь на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры могут получить до 3,5 тыс. грн на коммуналку — как оформить субсидии
Украинские неработающие пенсионеры имеют право на помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг. Известно, какие нужно собрать документы для оформления жилищной субсидии.
Об этом рассказали юристы в Telegram-канале "Ты же юрист".
Нюансы оформления субсидий для пенсионеров
По словам юристов, если пенсионер не работает, зарегистрирован и проживает в доме один, то необходимо подать документы по установленным формам:
- заявление на оформление жилищной субсидии;
- декларацию о доходах.
В случае, если вместе с пенсионером в жилом помещении зарегистрированы другие лица, фактически не проживающие по адресу регистрации, то требуется другой пакет документов.
При таких условиях к заявлению и декларации дополнительно необходимо подать документы, подтверждающие непроживание в жилом помещении других граждан. Можно подать на выбор:
- справку об обучении/трудоустройстве гражданина в другом населенном пункте;
- справку из ЖЭКа, ОСМД/ЖСК о непроживании такого гражданина по адресу домохозяйства;
- справку об уплате потребленных коммунальных услуг по другому адресу или акт обследования материально-бытовых условий по фактическому адресу проживания.
Какие суммы субсидий и как подать заявление
Граждане могут подавать заявления до начала отопительного сезона. Для этого нужно обратиться в органы Пенсионного фонда дистанционно или лично:
- через ближайшее отделение;
- портал Пенсионного фонда;
- через сервис "Дія";
- отправить обычной почтой;
- Центр предоставления админуслуг.
По словам экспертов, в частности, зимой можно рассчитывать на солидную помощь от государства. В платежке в отопительный сезон 60% суммы к оплате приходится на отопление. Например, для трехкомнатной квартиры сумма пособия может составлять 3 тыс. — 3,5 тыс. грн.
"Если бабушка одна проживает, у нее минимальная пенсия, это очень хорошая субсидия — больше там 2 тыс. грн ежемесячно получать", — добавили специалисты.
Что еще стоит знать
Напомним, в августе 2024 года граждане получат новые платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.
Ранее в ПФУ рассказали, не лишат ли права на жилищные субсидии из-за получения некоторой помощи, ведь при ее исчислении учитывают среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Речь идет о начислении единовременной материальной помощи на оздоровление, предоставляемую гражданам на работе.
Читайте Новини.LIVE!