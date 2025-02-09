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Пенсионерам назначат до 1 тыс. грн надбавки — кто в списке

9 февраля 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто получит доплату до 1 тыс. грн в феврале
Мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в течение ближайших трех лет, кроме индексации на уровень инфляции, не будет повышения минимальных пенсионных выплат. Однако некоторые граждане смогут оформить доплаты до 1 тыс. гривен, предусмотренные законодательством для определенных категорий граждан.

Такая возможность прописана в постановлении №261 Кабинета министров.

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Замораживание выплат предусмотрено государственным бюджетом, правительственной декларацией на 2025-2027 год, однако в дальнейшем действуют нормы постановления "Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход". Согласно ему, определенные категории граждан могут претендовать на получение ежемесячной выплаты, которую каждый может оформить в феврале 2025 года.

То есть, речь идет об одиноких пенсионерах, нуждающихся в постороннем уходе. В частности, в этом месяце такие лица могут подать соответствующее заявление на доплату в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Согласно нормам законодательства, выплата для таких граждан составляет 40% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году размер доплаты — 944 гривен.

Условия и как оформить выплату в феврале

По законодательству, граждане должны подпадать под определенные критерии, чтобы претендовать на такую ежемесячную выплату. А именно:

  • возраст человека должен составлять не менее 80 лет;
  • такое лицо должно проживать самостоятельно, то есть без семьи;
  • есть справки о необходимости регулярного постороннего ухода в связи с состоянием здоровья;
  • пенсия назначена по возрасту.

Однако доплату не получат те, кому назначена пенсия по инвалидности.

Чтобы оформить соответствующую доплату, гражданин должен подать в ПФУ соответствующее заявление, добавив следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода;
  • выписку из ПФУ о том, что человек не получает надбавки по уходу к пенсии.

Ранее мы рассказывали, что в этом году начнут проводить расследование схем с фиктивными доплатами для "чернобыльцев". Ожидается привлечение виновных к ответственности: как граждан, так и судей.

Также мы писали, что в текущем году размер добровольного минимального страхового взноса для стажа не изменился. Украинцы должны платить минимально за каждый месяц по 1,76 тыс. грн.

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