Пенсии на картах могут блокировать — известны причины

Человек пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинским пенсионерам могут приостанавливать начисление пенсий на карты. Блокировка может произойти при определенных обстоятельствах, поэтому этого можно избежать.

Об этом сообщили представители Пенсионного фонда (ПФУ).

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Почему приостанавливают выплату пенсий на карты

Как отмечают специалисты ПФУ, начисление пенсионных выплат могут приостанавливать в следующих случаях:

если владелец карты вообще не пользуется своим счетом в банке в течение шести месяцев;

если оказалось, что пенсия была назначена по ложной информации в документах;

на время отсутствия пенсионера в Украине, если иное не предусмотрено международными соглашениями;

если появилась информация, что получатель пенсии скончался.

Аналогичный механизм с выплатами, поступающими через почтового оператора "Укрпочта". Так, если пенсионеры за полгода не появились за своими выплатами, дальнейшие начисления будут заблокированы.

Также застрахованным лицам необходимо уведомлять отделение Пенсионного фонда за десять дней о следующих изменениях:

о данных, вносимых в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Госреестра общеобязательного госсоциального страхования в случае изменений;

о желании выезда гражданина за границу;

об обстоятельствах, которые могут вызвать изменение статуса.

Как избежать блокировки карты

Как отмечают эксперты, в случае, если карточку заблокировали, то на самом деле пенсия будет начисляться в дальнейшем, однако деньги будет невозможно снять.

Для того чтобы карту не заблокировали, нужно хотя бы раз в течение полугода осуществлять какие-то финансовые операции по своему пенсионному счету. В частности, можно оплатить любые счета: от коммунальных платежей до пополнения мобильного телефона.

Как восстановить доступ к счету

Для того чтобы вернуть возможность доступа к банковскому счету и получить средства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения личности.

ПФУ должен принять решение о возобновлении пенсионных выплат в течение десяти дней с момента обращения гражданина.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.

Также мы писали, что государственный бюджет-2024 предусматривает, как и в прошлом году, главную статью расходов на следующий год — оборону. Однако прибавится еще повышение социальных гарантий для населения.