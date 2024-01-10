Пенсии на картах могут блокировать — известны причины

Пенсионерам блокируют поступление денег на карты — что происходит
Украинским пенсионерам могут приостанавливать начисление пенсий на карты. Блокировка может произойти при определенных обстоятельствах, поэтому этого можно избежать.
Об этом сообщили представители Пенсионного фонда (ПФУ).
Почему приостанавливают выплату пенсий на карты
Как отмечают специалисты ПФУ, начисление пенсионных выплат могут приостанавливать в следующих случаях:
- если владелец карты вообще не пользуется своим счетом в банке в течение шести месяцев;
- если оказалось, что пенсия была назначена по ложной информации в документах;
- на время отсутствия пенсионера в Украине, если иное не предусмотрено международными соглашениями;
- если появилась информация, что получатель пенсии скончался.
Аналогичный механизм с выплатами, поступающими через почтового оператора "Укрпочта". Так, если пенсионеры за полгода не появились за своими выплатами, дальнейшие начисления будут заблокированы.
Также застрахованным лицам необходимо уведомлять отделение Пенсионного фонда за десять дней о следующих изменениях:
- о данных, вносимых в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета и Госреестра общеобязательного госсоциального страхования в случае изменений;
- о желании выезда гражданина за границу;
- об обстоятельствах, которые могут вызвать изменение статуса.
Как избежать блокировки карты
Как отмечают эксперты, в случае, если карточку заблокировали, то на самом деле пенсия будет начисляться в дальнейшем, однако деньги будет невозможно снять.
Для того чтобы карту не заблокировали, нужно хотя бы раз в течение полугода осуществлять какие-то финансовые операции по своему пенсионному счету. В частности, можно оплатить любые счета: от коммунальных платежей до пополнения мобильного телефона.
Как восстановить доступ к счету
Для того чтобы вернуть возможность доступа к банковскому счету и получить средства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения личности.
ПФУ должен принять решение о возобновлении пенсионных выплат в течение десяти дней с момента обращения гражданина.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с января 2024 года повысится максимальная сумма пенсионных выплат. В связи с этим некоторые граждане получат немалую надбавку более чем в две тысячи гривен.
Также мы писали, что государственный бюджет-2024 предусматривает, как и в прошлом году, главную статью расходов на следующий год — оборону. Однако прибавится еще повышение социальных гарантий для населения.
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