У украинцев могут забрать часть пенсии в 2025 году - детали

Пенсионерка на улице. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторым украинским пенсионерам придется вернуть государству часть средств. Речь идет о гражданах, которые не предупредили Пенсионный фонд об изменениях, которые влияют на размер пенсии.

Об этом заявили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.

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Что происходит

Вернуть придется надбавки за определенный статус, на которые у пенсионера не было прав. Это:

надбавка за трудоустройство или открытие предпринимательской деятельности (ФЛП);

надбавка в случае увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности (ФЛП);

надбавка за трудоустройство, если человеку начисляли пенсию за выслугу лет на работу по специальности, которая дает право на назначение такого вида пенсии; смену места жительства;

надбавка, если человек изменил статус (например, семью лишили статуса ветерана войны определенной категории);

надбавка в случае изменения обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии (если пенсионер, которому доплачивают за воспитание несовершеннолетнего, устроился на работу).

Как вернуть деньги

Пенсионерам предлагается два варианта для возврата излишне уплаченных средств:

добровольно — обратиться лично в сервисный центр ПФУ;

принудительно — по решению суда.

"В случае принудительного возврата ежемесячно с пенсии будут списывать средства до полного погашения задолженности перед Пенсионным фондом, но не более 20% от пенсионных выплат", — пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Волынской области.

Напомним, что в 2025 году средние пенсии в Украине больше более чем на 7%, чем было в 2024 году. При этом изменений в минимальных выплатах не произошло. Также узнавайте, кому из украинцев страховой стаж для пенсии засчитывают в тройном размере.