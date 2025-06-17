В українців можуть забрати частину пенсії у 2025 році — деталі

Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деяким українським пенсіонерам доведеться повернути державі частину коштів. Йдеться про громадян, які не попередили Пенсійний фонд про зміни, як впливають на розмір пенсії.

Про це заявили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

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Що відбувається

Повернути доведеться надбавки за певний статус, на які в пенсіонера не було прав. Це:

надбавка за працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності (ФОП);

надбавка у разі звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності (ФОП);

надбавка за працевлаштування, якщо людині нараховували пенсію за вислугу років на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії; зміну місця проживання;

надбавка, якщо людина змінила статус (наприклад, родину позбавили статусу ветерана війни певної категорії);

надбавка у разі зміни обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (якщо пенсіонер, якому доплачують за виховання неповнолітнього, влаштувався на роботу).

Як повернути гроші

Пенсіонерам пропонується два варіанти для повернення надміру сплачених коштів:

добровільно — звернутися особисто до сервісного центру ПФУ;

примусово — за рішенням суду.

"У разі примусового повернення щомісяця з пенсії списуватимуть кошти до повного погашення заборгованості перед Пенсійним фондом, але не більше як 20% від пенсійних виплат", — пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

Нагадаємо, що у 2025 році середні пенсії в Україні є більшими на понад 7%, ніж було у 2024 році. При цьому змін у мінімальних виплатах не сталося. Також дізнавайтесь, кому з українців страховий стаж для пенсії зараховують у потрійному розмірі.