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Головна Фінанси Пенсію з карток можуть забрати — за які порушення покарає ПФУ

Пенсію з карток можуть забрати — за які порушення покарає ПФУ

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 15:50
В українців можуть забрати частину пенсії у 2025 році — деталі
Пенсіонерка на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Що відбувається Як повернути гроші

Деяким українським пенсіонерам доведеться повернути державі частину коштів. Йдеться про громадян, які не попередили Пенсійний фонд про зміни, як впливають на розмір пенсії.

Про це заявили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

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Що відбувається

Повернути доведеться надбавки за певний статус, на які в пенсіонера не було прав. Це: 

  • надбавка за працевлаштування або відкриття підприємницької діяльності (ФОП); 
  • надбавка у разі звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності (ФОП); 
  • надбавка за працевлаштування, якщо людині нараховували пенсію за вислугу років на роботу за спеціальністю, яка дає право на призначення такого виду пенсії; зміну місця проживання; 
  • надбавка, якщо людина змінила статус (наприклад, родину позбавили статусу ветерана війни певної категорії); 
  • надбавка у разі зміни обставин, які є правовою підставою призначення особливого виду пенсії (якщо пенсіонер, якому доплачують за виховання неповнолітнього, влаштувався на роботу). 

Як повернути гроші

Пенсіонерам пропонується два варіанти для повернення надміру сплачених коштів:

  • добровільно — звернутися особисто до сервісного центру ПФУ; 
  • примусово — за рішенням суду. 

"У разі примусового повернення щомісяця з пенсії списуватимуть кошти до повного погашення заборгованості перед Пенсійним фондом, але не більше як 20% від пенсійних виплат", — пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Волинській області.

Нагадаємо, що у 2025 році середні пенсії в Україні є більшими на понад 7%, ніж було у 2024 році. При цьому змін у мінімальних виплатах не сталося. Також дізнавайтесь, кому з українців страховий стаж для пенсії зараховують у потрійному розмірі. 

пенсіонери гроші Пенсійний Фонд пенсія повернення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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