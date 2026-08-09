Пенсию по инвалидности можно увеличить: кто из украинцев имеет право на 100% выплаты

Пенсионер на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцы с II или III группой инвалидности часто думают, что размер их пенсии уже определен раз и навсегда. Однако стоит знать, что в некоторых случаях человек может получать не 50 % или 90 % пенсии по возрасту, а полную сумму. Это зависит от определенных факторов, поэтому иногда лучше проверить, не имеете ли вы права на более выгодный расчет пенсии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "На пенсии".

Сколько платят по различным группам

По общему правилу пенсия по инвалидности составляет:

для I группы — 100% пенсии по возрасту;

для II группы — 90%;

для III группы — 50%.

Речь идет о пенсии по возрасту, рассчитанной в соответствии с законодательством. Но именно здесь начинаются важные нюансы.

Когда со II группой можно получать 100%

Неработающий человек с II группой инвалидности при определенных условиях может получать пенсию не в размере 90%, а в размере пенсии по возрасту. Для этого должен быть достаточный страховой стаж. Требования к нему зависят от возраста, в котором человеку впервые установили инвалидность.

Например, если инвалидность была установлена до 46 лет включительно, женщине требуется не менее 20 лет стажа, а мужчине — 25 лет. Далее с возрастом требования постепенно повышаются: для тех, кому инвалидность была установлена до 59 лет, требуется соответственно 25 лет стажа для женщин и 30 лет для мужчин.

То есть здесь важно учитывать не только саму группу, но и возраст, а также трудовой стаж человека.

Как обстоит дело с III группой

Для неработающих людей с III группой также предусмотрена возможность выбрать пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту. Но есть важное условие: если инвалидность установлена после достижения пенсионного возраста, для такого расчета необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа для женщин и 35 лет для мужчин.

То есть человек, который по стандартному расчету должен был бы получать 50% пенсии по возрасту, при наличии необходимого стажа может претендовать на гораздо более выгодный вариант.

Как влияет увольнение с работы

Есть еще один момент, о котором стоит помнить. Если человек уже получает пенсию по инвалидности, а затем увольняется, он может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и попросить проверить, имеет ли он право на другой расчет. Ведь право на пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту для II и III группы связано, в частности, со статусом неработающего лица.

И наоборот — если человек после этого снова устроился на работу, о трудоустройстве нужно сообщить в ПФУ. Это важно, чтобы не возникла переплата, которую впоследствии могут попросить вернуть.

Что делать пенсионерам

Если у вас II или III группа инвалидности, вы не работаете и имеете большой страховой стаж, стоит не просто ждать очередной выплаты, а проверить свой расчет. Обратитесь в Пенсионный фонд и попросите проверить, имеете ли вы право на пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту.

ПФУ отмечает, что при назначении выплаты учитывается предусмотренный законом вариант, а для неработающих людей с II и III группами при наличии необходимого стажа может применяться расчет в размере пенсии по возрасту.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут лишиться пенсионных надбавок и доплат, если не сообщат ПФУ о трудоустройстве, увольнении или открытии собственного дела. О таких изменениях необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней, иначе излишне полученные средства могут потребовать вернуть.

Также Новини.LIVE писали, что ПФУ будет проводить проверки пенсионных выплат и сверять данные получателей с государственными реестрами. Дополнительное подтверждение статуса может понадобиться из-за утери документов, выезда за границу или отсутствия части данных в пенсионных реестрах.