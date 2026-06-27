Пенсию могут удержать за долги: кому это грозит

Пенсионеры на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини. LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Многие украинские пенсионеры считают, что во время войны их пенсии защищены от взыскания по долгам. Однако Верховный Суд заявляет: если пенсия поступает на обычную банковскую карту, средства могут быть списаны, а вернуть их будет сложно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

В суд обратился пенсионер, который требовал вернуть деньги, списанные частным исполнителем с банковского счета для погашения долга. Мужчина объяснял, что на карту поступала только пенсия, а во время военного положения закон запрещает обращать взыскание на такие выплаты.

Однако суд отказал в иске. Причина в том, что счет был открыт как обычный, а не специальный пенсионный. Из-за этого банк не имел возможности определить, что средства на нем являются именно пенсионными, и арестовал деньги.

Почему одной пенсионной карты недостаточно

Суд подчеркивает, что сам факт получения пенсии на банковскую карту еще не означает автоматической защиты средств.

Если счет не имеет специального режима использования, банк не обязан самостоятельно устанавливать происхождение каждой гривны и отказываться выполнять постановление исполнителя.

То есть даже если человек получает только пенсию, деньги могут быть списаны, если он не подтвердит их назначение.

Что должен сделать пенсионер

Суд также обратил внимание на то, что должник мог защитить себя еще в ходе исполнительного производства.

Для этого необходимо было:

предоставить частному исполнителю документы, подтверждающие, что счет используется для получения пенсии;

подать заявление о снятии ареста с этих средств;

в случае отказа своевременно обжаловать действия исполнителя.

Поскольку этого сделано не было, суд не усмотрел оснований возлагать ответственность на банк или частного исполнителя.

Как не лишиться пенсии из-за долгов

Юристы советуют пенсионерам не ждать, пока средства будут списаны. Если возбуждено исполнительное производство, следует как можно скорее уведомить исполнителя о том, что на счет поступает пенсия, и предоставить соответствующие справки.

Также лучше использовать именно пенсионный счет или другой счет со специальным режимом использования, если это возможно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные могут терять значительные суммы из-за ошибок при начислении зарплаты. А это напрямую влияет на будущую пенсию. Юристы советуют после увольнения или во время службы проверять правильность всех выплат, ведь в случае выявления недоплат их можно требовать через официальное обращение или даже в суде.