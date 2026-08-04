Пенсию могут приостановить: кому нужно срочно проверить документы

Пенсионерка на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Даже одна буква в фамилии или имени может стать причиной временного приостановления выплаты пенсии. Пенсионерам следует знать о новых правилах автоматической проверки выплат. Теперь государственные реестры будут проверять данные без вашего участия.

Как будут работать новые проверки, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на приказ Министерства финансов № 347 от 30 июня 2026 года.

Какие проверки станут автоматическими

Министерство финансов Украины утвердило новую Методику верификации пенсионных выплат. Главное изменение заключается в максимальной цифровизации проверок через систему электронного взаимодействия "Трембита", которая объединяет государственные реестры.

То есть теперь информация будет сверяться автоматически и практически в режиме реального времени.

Какие данные будут проверяться

Система будет автоматически сравнивать информацию Пенсионного фонда с данными других государственных органов. Таким образом, будут проверять:

фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

паспортные данные;

регистрационный номер налогоплательщика;

изменение фамилии после вступления в брак или развода;

информацию из органов ЗАГС;

факты пересечения государственной границы;

длительное пребывание за пределами Украины;

законность получения специальных пенсий, надбавок и льгот.

Кто может попасть в группу риска

Новые правила в первую очередь коснутся пенсионеров, в документах которых есть какие-либо неточности. В группу риска попадают:

люди, у которых имя или фамилия написаны по-разному в разных государственных реестрах;

женщины, сменившие фамилию после вступления в брак или развода, но не обновившие информацию во всех базах данных;

граждане, которые длительное время находятся за границей и при этом получают отдельные виды доплат.

Даже незначительное расхождение, например "Наталья" в одном документе и "Наталя" в другом, может стать поводом для дополнительной проверки.

Могут ли сразу прекратить выплату пенсии

В Министерстве финансов подчеркивают, что ведомство не имеет права самостоятельно приостанавливать или отменять пенсионные выплаты. После автоматической проверки Минфин лишь передает информацию об обнаруженных расхождениях в Пенсионный фонд Украины.

Именно Пенсионный фонд принимает окончательное решение о дальнейших действиях и, при необходимости, просит пенсионера уточнить свои данные.

Что делать, если возникла проблема

Если выплаты приостановлены из-за несоответствия информации, пенсионеру необходимо обновить свои персональные данные. Сделать это можно:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через веб-портал электронных услуг ПФУ, загрузив необходимые документы.

После устранения всех несоответствий Пенсионный фонд возобновляет выплаты, а деньги, начисленные за период проверки, выплачиваются в полном объеме.

Как правильно подать заявление

Если проблема возникла из-за неправильного написания имени или фамилии, необходимо подать заявление об уточнении персональных данных. В обращении следует указать правильный вариант написания в соответствии с паспортом и приложить копии документов, подтверждающих это.

Специалисты советуют тем, кто пользуется электронным кабинетом ПФУ, загружать цветные и качественные скан-копии документов в формате PDF или JPEG. Если текст, печати или реквизиты будет трудно прочитать, система может отклонить обращение, и процедуру придется проходить заново.

Для большинства пенсионеров ничего не изменится

Если персональные данные во всех государственных реестрах совпадают, новая система будет работать незаметно для человека. Но тем, кто менял документы или давно не обновлял информацию в Пенсионном фонде, стоит заранее проверить правильность своих данных, чтобы избежать задержек с выплатами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинки могут получать дополнительные выплаты и надбавки к пенсии. В частности, женщины, родившие и воспитавшие пятерых и более детей до шестилетнего возраста, могут получать ежемесячную доплату за особые заслуги перед Украиной в размере до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также Новини.LIVE рассказывали об особенностях идентификации пенсионеров за рубежом. В Пенсионном фонде напомнили: если после замены паспорта-книжечки на ID-карту не обновить паспортные данные в реестрах, пройти идентификацию не удастся, что может привести к задержке пенсионных выплат.