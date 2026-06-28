Пенсия в связи с потерей кормильца: платят ли она студенту на каникулах

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Украинцам доступны несколько видов пенсий, в том числе пенсия в связи с потерей кормильца. На эту выплату могут претендовать и студенты. Однако есть один важный нюанс.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области, передает Новини.LIVE.

Пенсия студенту в связи с потерей кормильца

В госструктуре, ссылаясь на статью 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", объяснили условия, на которых государство выплачивает детям пенсию в связи с потерей кормильца. Так, финансовую помощь начисляют:

до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения детьми 23 лет;

детям-сиротам до 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

В первом случае речь идет о студентах высших учебных заведений, обучающихся по дневной форме обучения.

"Если получатель пенсии не теряет статуса студента, выплата пенсии будет производиться в течение всего учебного года, в том числе во время каникул. Данные об обучении студента на дневной форме ПФУ получает из Единой государственной электронной базы по вопросам образования", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, что в июле 2026 года пенсионеры получат надбавки к своим основным выплатам. Дополнительные деньги, например, получат те украинцы, которые достигли 70, 75 и 80 лет.

Также доплаты поступят пенсионерам, пенсия которых не дотягивает до минимально установленного уровня. Так, если неработающему пенсионеру исполняется 65 лет, у него есть страховой стаж не менее 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин) — совокупный размер пенсии не сможет быть ниже 4 213 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут лишиться пенсии из-за долгов. Под угрозой находятся пенсионеры, получающие выплаты на обычную банковскую карту. Если имеется постановление суда о принудительном взыскании долга, деньги со счета списываются автоматически.

Также Новини.LIVE писали, кому доплачивают к пенсии за особые заслуги перед Украиной. Речь идет о надбавке к основной пенсии. В 2026 году сумма колеблется от 597 до 908 гривен в месяц.