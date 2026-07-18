Имеет ли право на пенсию по потере кормильца семья пропавшего без вести защитника: ответ ПФУ

Военнослужащий, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Семьям пропавших без вести военнослужащих предоставляется дополнительная социальная поддержка. Например, дети таких защитников получают возможность оформить пенсию по потере кормильца.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram-канале.

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Обратиться за оформлением выплат можно через месяц после того, как в едином учете органа полиции появятся сведения о пропавшем без вести защитнике. При этом продолжительность стажа претендента на назначение пенсии значения не имеет.

В Офисе омбудсмана рассказали, как оформить пенсию по потере кормильца. Скриншот: Дмитрий Лубинец/Telegram

Претендовать на такую помощь могут:

дети пропавшего без вести защитника в возрасте до 18 лет;

студенты дневной формы обучения (дети от 18 до 23 лет) — до окончания обучения;

дети-сироты до достижения 23 лет независимо от факта обучения;

муж, жена или родители, если они являются инвалидами или достигли пенсионного возраста и находились на иждивении пропавшего;

муж или жена (в случае их отсутствия — один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка) независимо от возраста и трудоспособности при условии, что они не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им 8 лет;

родители или супруг/супруга, которые не находились на иждивении непосредственно, но лишились источника средств к существованию в связи с исчезновением кормильца.

Нюансы назначения пенсии по потере кормильца

Основание для оформления документов — выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Государство будет производить выплаты до тех пор, пока у военнослужащего будет статус «пропавший без вести». Выплаты прекратятся, как только:

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станет известно о местонахождении пропавшего;

военный вернётся из плена;

будет подтверждена его гибель.

Что ещё стоит знать

Напомним, на размер пенсии по потере кормильца в июле 2026 года влияют обстоятельства гибели или смерти военнослужащего. Если трагедия с ним произошла во время исполнения служебных обязанностей, то пенсия составляет:

70 % денежного довольствия военнослужащего — на одного нетрудоспособного члена семьи;

50 % денежного довольствия — если право на выплату имеют двое или более членов семьи (кроме родителей, мужа или жены).

Если военнослужащий погиб в результате несчастного случая, не связанного с исполнением служебных обязанностей, каждый член семьи может получать 30% денежного довольствия кормильца.

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