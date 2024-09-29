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Пенсия в 45 лет — кто может пойти на заслуженный отдых раньше

29 сентября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Кто может выйти на пенсию в 45 лет — детали от ПФУ
Отделение Пенсионного фонда. Фото: ПФУ
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине граждане могут выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет в зависимости от страхового стажа. Однако для некоторых профессий возможен досрочный выход на отдых.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Кто может выйти на пенсию раньше

Пенсии за выслугу лет назначаются отдельным категориям граждан, работающих в профессиях, которые влекут за собой утрату профессиональной трудоспособности. Условия назначения и продолжительность специального стажа, необходимого для получения такой пенсии, зависят от профессий или должностей лица, а также соответствующего законодательства.

Досрочный выход на пенсию доступен военным при выполнении двух условий:

  • Наличие не менее 25 календарных лет выслуги на момент увольнения.
  • Наличие страхового стажа 25 лет или более при достижении возраста не менее 45 лет с обязательной службой не менее 12 календарных лет и 6 месяцев.

Кроме военных, досрочный уход на пенсию возможен для некоторых категорий граждан, если они на момент выхода имеют достаточный страховой стаж.

Досрочный уход на пенсию по выслуге лет возможен для таких категорий граждан, независимо от возраста:

  • Артисты — при наличии страхового стажа от 25 до 35 лет.
  • Спортсмены со стажем не менее 25 лет и участием в составе сборных не менее 6 лет.
  • Педагоги — стаж не менее 25 лет.
  • Сотрудники сферы здравоохранения и социальной защиты — минимум 25 лет стажа.
  • Специалисты авиационной сферы — мужчины со стажем от 25 до 26,5 лет, женщины – от 20 до 21,5 лет.

Что еще нужно знать

Напомним, в ПФУ рассказали о гарантированном увеличении основного размера пенсии на 54%. Это станет возможным в случае переноса даты выхода на заслуженный отдых на шесть лет (72 месяца).

Мы также сообщали, что министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что в марте 2025 года украинцам повысят пенсии на процент инфляции. Это касается той категории граждан, которые давно вышли на пенсию, и ее размер довольно долго не осовременивался.

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