Хто може вийти на пенсію в 45 років — деталі від ПФУ

Відділення Пенсійного фонду. Фото: ПФУ

В Україні громадяни можуть вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу. Проте для деяких професій можливий достроковий вихід на відпочинок.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Пенсії за вислугу років призначаються окремим категоріям громадян, які працюють у професіях, що спричиняють втрату професійної працездатності. Умови призначення та тривалість спеціального стажу, необхідного для отримання такої пенсії, залежать від професій чи посад особи, а також від відповідного законодавства.

Достроковий вихід на пенсію доступний військовим за виконання двох умов:

Наявність не менше 25 календарних років вислуги на момент звільнення.

Наявність страхового стажу 25 років або більше при досягненні віку не менше 45 років, з обов'язковою службою не менше 12 календарних років та 6 місяців.

Крім військових, достроковий вихід на пенсію можливий для деяких категорій громадян, якщо вони на момент виходу мають достатній страховий стаж.

Достроковий вихід на пенсію за вислугою років можливий для таких категорій громадян, незалежно від віку:

Артисти — за наявності страхового стажу від 25 до 35 років.

за наявності страхового стажу від 25 до 35 років. Спортсмени — зі стажем не менше 25 років і участю у складі збірних не менше 6 років.

зі стажем не менше 25 років і участю у складі збірних не менше 6 років. Педагоги — стаж не менше 25 років.

стаж не менше 25 років. Працівники сфери охорони здоров’я та соціального захисту — мінімум 25 років стажу.

мінімум 25 років стажу. Фахівці авіаційної сфери — чоловіки зі стажем від 25 до 26,5 років, жінки — від 20 до 21,5 років.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в ПФУ розповіли про гарантоване збільшення основного розміру пенсії на 54%. Це стане можливо у разі перенесення дати виходу на заслужений відпочинок на шість років (72 місяці).

Ми також повідомляли, що міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович заявила, що в березні 2025 року українцям підвищать пенсії на відсоток інфляції. Це стосується тієї категорії громадян, які дуже давно вийшли на пенсію, і її розмір досить довго не осучаснювався.