Пенсия Сергея Кивалова — сколько получает бывший регионал после перерасчета выплат

Деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Бывшему члену "Партии регионов" и народному депутату Сергею Кивалову пересчитали пенсию и лишили аномально высокой выплаты. Несмотря на это, государство выплачивает ему пенсию, размер которой превышает средний показатель по стране.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

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Как стало известно журналистам, сейчас государство ему выплачивает чуть больше 51 тыс. гривен. Ранее размер его пенсии составлял 246 тыс. гривен ежемесячно, однако снизился после того, как к этой выплате применили понижающий коэффициент.

Почему у Кивалова была аномально большая пенсия

Еще в 2020 году Кивалов получал пенсию в 14 тыс. гривен, но все изменилось, когда Пенсионный фонд Украины (ПФУ) пересчитал его выплату. Бывший депутат, в частности, ссылался на норму закона "О статусе народного депутата", благодаря которой государство устанавливало пенсию в размере до 90% зарплаты работающего парламентария. Но в новой редакции этой нормы уже не было, поэтому сейчас народные депутаты уходят на пенсию на основании общих правил, как и рядовые граждане.

ПФУ в перерасчете отказал, хотя Кивалов утверждал, что стал пенсионером в 2014 году, поэтому имеет право на спецвыплаты. Доказать свою позицию он решил в Одесском окружном административном суде, и предоставил справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44,1 тыс. гривен, а также справку из Международного гуманитарного университета.

Он хотел, чтобы Пенсионный фонд учел все его доходы при расчете пенсии. Чтобы точно получить желаемое, Кивалов поднял себе выплату в университете с 84,7 тыс. гривен до 442,7 тыс. гривен.

Судья поддержал иск Кивалова и обязал ПФУ пересчитать выплаты. В госоргане учли все доходы и повысили пенсию в 17 раз.

Ранее мы рассказывали, что в мае 2025 года некоторые пенсионеры рискуют потерять часть своих выплат. Это касается украинцев, которые нарушили одно требование при выходе на пенсию.

Также мы писали, что в Украине каждый год повышают страховой стаж, который учитывается при исчислении пенсий. Но украинцы, которые не успели приобрести необходимое количество лет, не останутся без выплат.