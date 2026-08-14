Пенсия при зарплате от 25 000 грн: сколько получат украинцы

Пожилая женщина, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине граждане имеют право выйти на "заслуженный отдых" в 60, 63 или 65 лет исключительно при наличии определенного страхового стажа. В то же время размер пенсионных выплат в основном зависит от того, каков был официальный уровень заработной платы в период трудовой деятельности: чем выше был доход, тем больше вероятность получения более высокой выплаты.

О том, на какую сумму пенсии смогут рассчитывать граждане при зарплате в 25 000 грн, рассказывают Новини.LIVE.

Когда можно будет оформлять пенсию по возрасту в 2026 году

Как поясняют в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), назначение стандартной пенсии по возрасту осуществляется в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обратиться за ее оформлением можно только тем, у кого есть от 15 лет страхового стажа.

При этом в рамках пенсионной реформы ежегодно требования к официальному стажу ужесточаются. Если в 2025 году выйти на пенсию можно было в 60 лет при наличии 32 лет страхового стажа, то в 2026-м потребуется иметь не менее 33 лет.

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется иметь минимум 34 года, а в 2028 году этот показатель достигнет 35 лет.

По данным ПФУ, в 2028 году в Украине должен завершиться переходный период пенсионной реформы, за это время показатели вырастут до запланированных окончательных требований по страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту в 60 и 63 года.

В этом году граждане имеют право оформить пенсию при следующих условиях:

В 60 лет — при наличии 33 лет страхового стажа;

В 63 года — тем, у кого не менее 23 лет страхового стажа;

В 65 лет — при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Размер пенсии при зарплате 25 000 грн и стаже 33 года

Что касается размера пенсионного обеспечения, то здесь ключевым фактором является официальный доход гражданина. Сумма будущей пенсии по возрасту определяется по специальной формуле, состоящей из трех основных частей:

Средней зарплаты: средней заработной платы в Украине за три года, предшествующих году обращения за пенсией. Коэффициента заработной платы: индивидуальное соотношение заработной платы к средней по стране за месяц. Коэффициента стажа: количество месяцев работы, умноженное на величину оценки одного года стажа и поделенное на 12.

Пенсия = средняя зарплата по стране × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа.

Благодаря пенсионному калькулятору граждане имеют возможность увидеть ориентировочный размер выплаты в случае выхода на пенсию по возрасту на основе собственных показателей.

В частности, если речь идет о стабильном доходе в 25 000 грн в течение трудовой деятельности при минимальном уровне страхового стажа в 33 года, то будущая пенсия составит около 9 000 грн.

Подсчет размера пенсии. Источник: cost.ua/pension

Речь идет о предварительных расчетах, ведь окончательная сумма выплаты может отличаться из-за права на различные доплаты и надбавки.

В частности, пенсионеры со стажем, превышающим минимально необходимый, получают небольшие доплаты, что может иметь место у мужчин со стажем более 35 лет, а у женщин — более 30 лет.

Размер соответствующей надбавки за сверхурочный стаж составляет 1% от пенсии за каждый год, однако не более 1% от прожиточного минимума для неработающих лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн, поэтому доплата будет равна 25,95 грн. За 10 лет такого стажа ежемесячная надбавка составит 259 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ назвали, какие доплаты могут назначить пенсионерам в возрасте старше 70 лет. В частности, предусмотрены дополнительные суммы в виде компенсационных выплат за возраст от 300 грн. Кроме того, предоставляется доплата к пенсии в том случае, если сумма пенсии не достигает установленных законом размеров при наличии значительного стажа.

Еще Новини.LIVE писали о дополнительных выплатах для одиноких пенсионеров, которым более 80 лет и которые нуждаются в постороннем уходе. Закон предусматривает надбавку к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума. В 2026 году благодаря показателю в 2 595 грн сумма такой надбавки для пенсионеров достигла 1 038 грн.