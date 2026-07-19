Пенсия по инвалидности: кому отказывают и какие документы требуются
В Украине гражданам с инвалидностью предусмотрена государственная пенсия, однако оформить ее удается не всем, ведь в некоторых случаях Пенсионный фонд может отказать в назначении выплат. Есть несколько причин, которые могут привести к неблагоприятному развитию событий в 2026 году.
О том, какие обстоятельства могут помешать назначению выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.
Основные причины отказа в пенсии по инвалидности в 2026 году
Согласно информации сервиса государственных услуг "Дія", существует несколько оснований для отказа в назначении пенсии по инвалидности, в частности, избежать их поможет наличие необходимых документов.
Ключевых причин для отказа две:
- Отсутствие у человека права на такую пенсию;
- Неполный пакет документов.
В первом случае экспертные группы по оценке повседневного функционирования могут не присвоить группу инвалидности по результатам осмотра, а во втором — ответственность лежит исключительно на заявителе, который не собрал достаточного количества документов.
Как отмечается, для оформления пенсии по инвалидности необходимы:
- заявление о назначении пенсии;
- паспорт или временное удостоверение;
- документы о месте проживания/регистрации;
- необходимо подтвердить страховой стаж;
- приложить медицинское заключение (для военнослужащих — справку военно-медицинской комиссии).
Среди других важных документов в 2026 году, отсутствие которых станет причиной отказа:
- справка о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2000 года;
- данные о денежном обеспечении и страховых взносах (для военнослужащих);
- документы об особом статусе (при наличии);
- подтверждение о неполучении пенсии по месту регистрации в РФ;
- декларация об отсутствии гражданства государства-агрессора.
Какие размеры пенсии по инвалидности в 2026 году
Пенсию по инвалидности назначают при наличии стажа — от одного до 15 лет, продолжительность которого зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность.
Согласно данным ПФУ, размер пенсионной выплаты для граждан с таким статусом рассчитывается как процент от пенсии по возрасту. А именно:
- первая группа инвалидности дает 100% такой пенсии;
- вторая группа инвалидности — 90%;
- третья группа инвалидности — 50%.
Также к страховому стажу зачисляется период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.
Кроме того, большое значение имеет срок подачи заявления в ПФУ для назначения выплаты. Если обратиться в течение трех месяцев с даты установления инвалидности, то пенсию начислят со дня установления, а если позже — с даты подачи заявления.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году усиленную государственную поддержку получат родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих. В частности, в июле будет начислена минимальная пенсионная помощь, превышающая показатель за аналогичный период прошлого года на 3 920 грн. Как пояснили в ПФУ, с марта гарантированная сумма увеличилась до 10 020 грн.
Ранее Новини.LIVE писали, кому в августе 2026 года ПФУ начислит дополнительные выплаты к основной пенсии. Помощь будет предоставлена отдельным категориям граждан, выплаты стартуют с 450 грн. Право на такую материальную помощь следует уточнить в фонде, поскольку при некоторых условиях необходимо будет подать отдельное заявление.
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