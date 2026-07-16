Пенсия может вырасти на 54%: в ПФУ пояснили, при каких условиях

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как работает механизм повышения пенсии за счет отсрочки выхода на "заслуженный отдых". Украинцам разъяснили, от чего зависит размер надбавок и что следует учесть перед принятием соответствующего решения.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на материалы одного из управлений ПФУ.

Как увеличится размер выплаты, если отложить выход на пенсию

По информации Пенсионного фонда, граждане, получившие право на пенсию по возрасту и не спешащие ее оформлять, а вместо этого решившие продолжить официально работать, смогут рассчитывать на увеличение размера будущей выплаты. Соответствующий законодательный механизм призван стимулировать граждан оставаться в трудоспособном состоянии.

В ПФУ отметили, что правом на повышенную сумму пенсии наделены граждане, достигшие 60-летнего возраста, имеющие необходимый страховой стаж, но не обратившиеся за оформлением пенсии.

Размер повышения будет зависеть от продолжительности отсрочки оформления пенсии. В частности, если срок составляет до пяти лет, то пенсия увеличится на 0,5% за каждый месяц. Если оформление пенсии откладывается более чем на пять лет, то после получения права на нее доплата будет больше — 0,75% в месяц.

Один год отсрочки гарантирует повышение пенсии на 6%, а два года — на 12%. Отсрочка выхода на пенсию на шесть лет (72 месяца) принесет к базовому размеру пенсии 54%.

Нюансы отсрочки оформления пенсии

Для того чтобы такое решение было финансово выгодным, прежде чем отложить оформление пенсии, необходимо проанализировать свою ситуацию и сопоставить преимущества и потери.

Речь идет об определении того, какую сумму пенсии гражданин может не получить за время отсрочки, насколько вырастет пенсия, а также о собственных возможностях проработать в трудоспособном состоянии в последующие годы.

По подсчетам экспертов, если человек отложил оформление пенсии на два года, то за это время он не получит 120 000 грн, тогда как надбавка к пенсии после оформления составит 600 грн в месяц. Компенсировать утраченную сумму средств можно будет только за 16 лет получения повышенной пенсии.

Однако ситуация может быть индивидуальной, поэтому специалисты рекомендуют перед принятием соответствующего решения учесть возможные последствия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой будет пенсия на заслуженном отдыхе при официальном доходе в 20 000 грн во время трудовой деятельности и наличии страхового стажа продолжительностью 33 года. В основном размер зависит от уровня дохода. Определить, на какую пенсию человек будет претендовать, можно с помощью пенсионного калькулятора.

Также Новини.LIVE сообщали о том, кому из пожилых людей Пенсионный фонд начисляет 60% от суммы заработной платы. Речь идет о выплатах для госслужащих. Их назначают с даты обращения гражданина. Доля рассчитывается исходя из суммы зарплаты, в которую входят различные надбавки и доплаты.