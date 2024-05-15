Пенсии в Украине — какие будут выплаты с зарплатой в 20 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине пенсии большинства граждан довольно низкие по ряду причин, в частности, из-за небольших заработных плат. Известно, на какую сумму можно рассчитывать в будущем при получении зарплаты выше средней — в 20 тыс. гривен.

Соответствующие расчеты обнародовало издание Oboz.ua.

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По правилам, размер пенсии в Украине зависит от нескольких характеристик.

По информации Пенсионного фонда, в среднем заработная плата украинцев, с которой уплачен единый социальный взнос, составляет 16,83 тыс. гривен. Соотношение заработной платы 20 тыс. гривен к соответствующей сумме равняется 1,18.

Учитывая размер средней зарплаты за три года (13,55 тыс. гривен), 35 лет стажа и соотношение 20 тыс. гривен к средней зарплате, размер пенсии будет равен 5,63 тыс. гривен.

Размеры пенсий в Украине

В 2024 году работающие пенсионеры в среднем получают выплаты в размере 6 тыс. гривен.

В целом в Украине пенсии выплачивают 10,1 млн человек. Наибольшее количество людей:

2,6 млн человек — получают пенсии в размере до 3 тыс. гривен;

1,7 млн человек — от тыс. до 4 тыс. гривен;

1,8 млн — от 4 тыс. до 5 тыс. гривен.

Большинство украинцев получают пенсии в размере не выше 5 тыс. гривен. В то же время, высокие пенсии в 10 тыс. гривен имеют только 1,2 млн граждан.

Средняя пенсия в стране, по данным Пенсионного фонда, составляет 5,74 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым пенсионерам предусмотрены дополнительные выплаты в июне 2024 года. Речь идет о надбавке к пенсионной выплате, которую будут предоставлять ежемесячно гражданам, достигшим определенного возраста.

Ранее мы писали, что часть граждан могут получить досрочные пенсии в 2024 году. Такое право при определенных условиях предоставляется многодетным матерям/родителям.