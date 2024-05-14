Пенсії у 2024 році — частина українців мають право на дострокові виплати

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні частина громадян можуть отримати дострокові пенсії у 2024 році. Таке право за певних умов надається багатодітним матерям/батькам.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Дострокова пенсія для багатодітних матерів у 2024 році

Відповідне право на призначення дострокової пенсії за віком прописане у ст. 115 закону від 9 липня 2003 року № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Дострокову пенсію за віком, як правило, призначають жінкам:

які мають п'ятьох або більше дітей, виховали до шестирічного віку;

виповнилося 50 років;

налічується щонайменше 15 років страхового стажу.

Також, за законодавством, на вибір матері або за умови її відсутності, якщо вихованням п'ятьох чи більше дітей займався батько, йому призначається дострокова пенсія за віком. Однак вимоги більш серйозні:

громадянин досягнув 55 років;

є в наявності стаж щонайменше 20 років.

Період догляду непрацюючої матері за малими дітьми, проте не довше, аніж до досягнення кожною дитиною трирічного віку, за періоди до 1 січня 2004 року включається до страхового стажу роботи на основі наявності свідоцтва про народження дитини.

Водночас з дати 1 січня 2004 року період догляду за дітьми до досягнення трирічного віку зараховують до стажу матері за умови, якщо особа доглядає дитину до досягнення трирічного віку, за умови отримання допомоги з догляду за дитиною до досягнення такого віку.

З 1 січня 2005 року відповідний період зараховують до стажу за даними реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування.

Документи, необхідні на призначення дострокової пенсії

Громадянам для призначення дострокової пенсії за віком потрібно надати відповідні документи:

заяву;

паспорт громадянина;

свідоцтво про шлюб заявника (якщо було змінено прізвище);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку та інші документи, де підтверджується страховий стаж;

свідоцтво про народження дітей;

паспорти дітей (у разі наявності).

Розмір надбавки для багатодітних

Згідно з пунктом шостим статті першої закону України від 1 червня 2000 року № 1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною матерям, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку" до розміру пенсійної виплати призначають надбавку — пенсія за особливі заслуги перед Україною у 35-40% від розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від того, скільки є дітей). При цьому враховують також дітей, усиновлених в установленому законом порядку.

У разі смерті матері/позбавлення батьківських прав, якщо вихованням дітей до вказаного віку займався батько, то право на пенсію за особливі заслуги буде надано батькові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам передбачені додаткові виплати у червні 2024 року. Йдеться про надбавку до пенсійної виплати, яку надаватимуть щомісячно громадянам, які досягли певного віку.

Також ми писали, що під час повномасштабної війни родичі загиблих військових мають право на відповідну грошову компенсацію. Відомо, хто може отримати виплати, який розмір виплат та особливості оформлення компенсації у 2024 році.