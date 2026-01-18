Видео
Україна
Видео

Пенсия и зарплата — можно ли получать одновременно

Пенсия и зарплата — можно ли получать одновременно

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 12:39
Украинцы получают и пенсию, и зарплату — законно ли это
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Часто украинцы даже после выхода на пенсию продолжают свою трудовую деятельность, поскольку государство обеспечивает их мизерными выплатами. Поэтому возникает вопрос: можно ли гражданам одновременно получать и пенсию, и зарплату.

Подробнее об этом рассказали ранее на сайте Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда.

Читайте также:

Можно ли работать пенсионерам

Как отмечается в публикации, никаких запретов на этот счет для украинцев нет. Соответственно, у пенсионеров есть право работать уже после выхода на заслуженный отдых и получать как пенсию, так и зарплату. Основания же для прекращения трудовых отношений с пенсионером могут быть только законными.

Так, например, пенсионера могут лишить работы из-за сокращения штата работников или если он систематически нарушает трудовую дисциплину. При этом пенсия не станет меньше из-за того, что пенсионер работает. Причина — никаких отчислений из выплат делать не нужно.

Что еще важно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) должны знать, что пенсионер устроился на работу или наоборот — уволился, говорится на сайте госоргана. Все потому, что в Украине существуют надбавки к пенсионным выплатам, а некоторые из них получают только неработающие пенсионеры.

"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ", — отмечают в пресс-службе.

Отдельно в Пенсионном фонде отмечают, что после увольнения с работы пенсионеры становятся претендентами на надбавки и повышения, которые предусмотрены только для неработающих людей.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году пенсионерам будут доплачивать по 1 000 гривен. Однако деньги будут начислять только отдельным категориям граждан. Узнавайте также, кто из пенсионеров может вообще не платить за коммунальные услуги.

работа пенсионеры Пенсионный Фонд пенсия зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
