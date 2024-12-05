Как стаж ФЛП влияет на пенсионные выплаты — детали

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине также имеют право на пенсию, но ее размер напрямую зависит от продолжительности страхового стажа и суммы взносов, уплаченных в Пенсионный фонд. Важную роль играет система налогообложения, по которой работал предприниматель, и объем доходов, по которым уплачивался Единый социальный взнос (ЕСВ).

Новини.LIVE рассказывают, на какую пенсию могут рассчитывать ФЛП.

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Пенсионные выплаты предпринимателей зависят от двух ключевых факторов: продолжительности страхового стажа и размера взносов, уплачиваемых в течение деятельности.

Размер пенсии определяется в соответствии с взносами, которые предприниматель осуществлял в Пенсионный фонд. Для получения минимальной пенсии необходимо платить ЕСВ в размере не меньше установленного минимума, который соответствует минимальной заработной плате. В то же время ФЛП могут добровольно платить взносы с большей суммы доходов, чтобы обеспечить себе более высокие выплаты в будущем.

На упрощенной системе налогообложения ФЛП обязаны платить минимальный взнос вне зависимости от полученного дохода. На общей системе ЕСВ рассчитывается из чистого дохода, но также имеет ограничения — не менее минимальной заработной платы и не более 15 минимальных зарплат.

Важно, что отсутствие уплаты взносов в любой период может негативно отразиться на размере будущей пенсии, а в случае значительных перерывов — даже на право ее получения.

Как стаж ФЛП влияет на пенсию

Страховой стаж является одним из главных критериев определения права на пенсию и ее размера. Для ФЛП стаж учитывается только за те периоды, когда был уплачен ЕСВ в полном объеме. Если взнос был меньше минимального, в стаж засчитывается только часть месяца пропорционально уплаченной сумме. К примеру, если взнос составлял лишь половину минимальной суммы, стаж за этот месяц составит 15 дней.

Особенности стажа ФЛП:

Минимальная база для оплаты ЕСВ соответствует одной минимальной заработной плате.

Максимальная база для уплаты взносов составляет 15 минимальных зарплат, что позволяет накопить больший стаж и увеличить пенсию.

Периоды отсутствия уплаты ЕСВ не учитываются в страховой стаж, что может усложнить выход на пенсию или уменьшить ее размер.

Для ФЛП, уплачивавших взносы только по минимальной заработной плате, пенсия обычно также будет минимальной. К примеру, в 2024 году минимальная пенсия составляет 2 361 грн. Если предприниматель желает обеспечить себе более высокую пенсию, ему следует платить ЕСВ с доходов больше минимальных.

Проверить свой страховой стаж и данные о взносах можно через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины. Это поможет избежать неприятных сюрпризов при оформлении пенсии.

Важно отметить, что для ФЛП важно регулярно платить ЕСВ, ведь это влияет на продолжительность страхового стажа и размер пенсии. Ведение учета вкладов и контроль за стажем является залогом обеспеченной старости.

Что еще стоит знать

Напомним, парламент принял законопроект №9319, направленный на стимулирование развития цифровой экономики в Украине. Среди вводимых им изменений — перенос даты начала взыскания военного сбора с физических лиц-предпринимателей на 1 января 2025 года. Ранее предполагалось, что этот сбор будет введен с октября 2024 года "задним числом".

Мы также сообщали, что ПриватБанк сделал обслуживание бизнес-счетов для IT-специалистов полностью бесплатным. Теперь предприниматели этой сферы могут открывать и пользоваться счетами без каких-либо затрат, включая корпоративные карты и основные услуги, связанные с их обслуживанием.