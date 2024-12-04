Підрахунок на калькуляторі. Фото: kadrovik.ua

Державний ПриватБанк прибрав основні тарифи для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють у сфері IT. Відтепер відкриття та обслуговування бізнес-рахунків є безкоштовними, а також діє нульовий тариф на основні послуги, пов’язані з обслуговуванням рахунків і корпоративних карток.

Про це повідомила пресслужба банку.

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Детальніше про скасування тарифів

Зазначено, що відтепер доступні безкоштовний обмін валют, можливість майже цілодобово купувати валюту, а також преміальні картки без додаткової оплати. Усі фінансові операції можна легко контролювати через мобільний застосунок, який надає весь необхідний функціонал для роботи ІТ-спеціалістів.

"Лише для клієнтів ПриватБанку — підприємців ІТ-галузі діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії та спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в екв.) зараховуються автоматично", — йдеться в повідомленні.

Там також сказано, що фрілансери, які працюють на основі оферт з платформ Upwork, Google, Payoneer та інших, отримали ще одну перевагу — автоматизовану платформу для передачі зовнішньоекономічної документації в банк. Це значно спрощує співпрацю з іноземними клієнтами.

ІТ-підприємці можуть керувати фінансами через сайт і додаток "Приват24 для бізнесу" або скористатися меню "Бізнес" у звичайному Приват24. Інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer дозволяє швидко створювати акаунт і миттєво зараховувати кошти на рахунок ФОП.

Для підтримки клієнтів діє спеціальна служба за адресою freelancer@privatbank.ua, яка допомагає ІТ-підприємцям і фрілансерам вирішувати будь-які питання.

Відкрити рахунок ІТ-підприємцям також стало ще простіше. Це можна зробити на сайті банку, у мобільному додатку Приват24 або через сервіс еПідприємець у Дії. Процес включає лише 4 прості кроки й займає не більше 5 хвилин.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 2025 року фізичні особи-підприємці втратять податкові пільги, які дозволяли уникати сплати єдиного внеску, податку та військового збору. Підприємцям варто заздалегідь підготуватися до зростання фінансового навантаження.

Ми також писали, що наразі українці стурбовані питанням оподаткування після набуття чинності закону №4015. Окрім підвищення військового збору для фізичних осіб, нововведення також передбачає його введення для ФОПів на спрощеній системі. Це викликає занепокоєння серед громадян, які поєднують бізнес і офіційну роботу, чи потрібно їм сплачувати військовий збір двічі.