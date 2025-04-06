Пенсии в Украине — что будет с выплатами без справки о доходах

Карточка Ощадбанка на гривневых купюрах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские военные, которые увольняются со службы из-за полученной инвалидности, могут претендовать на пенсию от государства. Для этого они должны предоставить Пенсионному фонду справку о денежном обеспечении из воинской части, но с этим могут возникнуть проблемы.

В Пенсионном фонде объяснили, назначат ли выплаты военнослужащему, который не успел получить справку о денежном обеспечении.

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Детали о назначении пенсии

Как отметили в госструктуре, если для назначения пенсии подготовлены не все документы, тогда можно подать те, которые уже есть. Другие справки можно предоставить позже.

Полученные документы проверят представители ПФУ и, если не возникнет дополнительных вопросов, гражданину назначат пенсионные выплаты на основании поданных документов. При этом, в случае отсутствия всех необходимых документов, ПФУ предупредит должностное лицо уполномоченного органа о том, что документы нужно будет дооформить или предоставить дополнительно через три месяца со дня подачи заявления о назначении пенсии.

После поступления документов, которые влияют на размер пенсии и на основании которых выплаты повышают, разницу выплатят за прошлый период, но не более чем за 12 месяцев.

Что еще стоит знать

Украинцы, которые занимались предпринимательской деятельностью до 2004 года, должны предоставить ПФУ подтверждающие документы. Это необходимо для того, чтобы гражданам засчитали страховой стаж при назначении пенсионных выплат.

Ранее мы рассказывали, что ООН в 2025 году будет предоставлять дополнительные выплаты пенсионерам, выплаты которых составляют менее 3 тыс. грн. Поступления будут ежемесячными.

Также напомним, что в этом году правительство повысило пенсии для отдельных категорий украинцев. Большие выплаты будут иметь ликвидаторы Чернобыльской аварии, которые имеют инвалидность.