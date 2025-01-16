Пенсии размером в 23 610 грн могут получать некоторые украинцы — кто в списке в 2025 году

Мужчина и женщина в Пенсионном фонде. Фото: УНИАН

Обеспечить себе спокойную и достойную жизнь в старости украинцы могут, если воспитают ответственных детей и внуков, или же заработав хорошую пенсию. Например, некоторые граждане получают от государства более 20 тыс. грн пенсионных выплат.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кому в Украине начисляют максимальный размер пенсионных выплат.

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Кто из украинцев получает максимальные пенсии

По информации Пенсионного фонда Украины максимальные пенсии назначаются согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, в 2025 году на выплату в размере 23 610 грн ежемесячно могут рассчитывать:

государственные служащие;

народные депутаты;

работники местного самоуправления;

ученые.

Максимальная пенсия — какой размер в 2025 году

Он остался на уровне 2024 года и не будет меняться по крайней мере до 2027-го, как свидетельствуют данные в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Законом предусмотрено, что максимальная пенсия не может быть более 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Следовательно, максимум составляет 23 610 грн.

Что еще стоит знать

С 2025 года в Украине будут действовать ограничительные коэффициенты для пенсий, превышающих 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность во время военного положения. Правительство ввело ограничения, благодаря которым выплаты не будут больше четырех средних пенсий по стране или десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно. Для этого нужно выполнить одно условие.

Также напомним, что ФЛП нужно внимательно относиться к своей оплате Единого социального взноса. Все потому, что это напрямую влияет на размер будущих пенсий.