Пенсії розміром у 23 610 грн можуть отримувати деякі українці — хто у списку в 2025 році

Чоловік та жінка у Пенсійному фонді. Фото: УНІАН

Забезпечити собі спокійне та гідне життя у старості українці можуть, якщо виховають відповідальних дітей та онуків, або ж заробивши хорошу пенсію. Наприклад, деякі громадяни отримують від держави понад 20 тис. грн пенсійних виплат.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, кому в Україні нараховують максимальний розмір пенсійних виплат.

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Хто з українців отримує максимальні пенсії

За інформацією Пенсійного фонду України, максимальні пенсії призначаються згідно з Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Так, у 2025 році на виплату розмірі 23 610 грн щомісяця можуть розраховувати:

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування;

науковці.

Максимальна пенсія — який розмір у 2025 році

Він залишився на рівні 2024 року і не змінюватиметься принаймні до 2027 року, як свідчать дані у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Законом передбачено, що максимальна пенсія не може бути більш як 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Отже, максимум складає 23 610 грн.

Що ще варто знати

З 2025 року в Україні діятимуть обмежувальні коефіцієнти для пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність під час воєнного стану. Уряд запровадив обмеження, завдяки яким виплати не будуть більшими за чотири середні пенсії по країні або десять прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Для цього потрібно виконати одну умову.

Також нагадаємо, що ФОПам потрібно уважно ставитися до своєї сплати Єдиного соціального внеску. Усе тому, що це напряму впливає на розмір майбутніх пенсій.