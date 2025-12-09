Видео
Україна
Главная Финансы Полное государственное содержание — какую пенсию платят украинцам

Полное государственное содержание — какую пенсию платят украинцам

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 06:10
Полное государственное содержание 2025 — в ПФУ объяснили, какой будет пенсия
Пенсионерка. Фото: Новини.LIVE

С пожилыми людьми часто возникают ситуации, когда они не могут жить полноценной жизнью без посторонней помощи. В таком случае государство может предложить пенсионерам полное содержание.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, как начисляются и выплачиваются пенсии тем гражданам, которые находятся на полном государственном содержании.

Читайте также:

Пенсия на полном государственном содержании

Выплата осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионера взяли на полное государственное обеспечение. Когда пенсионер находится в соответствующем учреждении, он получает 25% назначенной пенсии. Но люди, которым назначили пенсию за особые заслуги, получают полные выплаты.

Если же случилось так, что человек не постоянно находился в учреждении — лечился или уехал в отпуск, тогда за период отсутствия он получит пенсию в полном объеме.

Пенсия и содержание нетрудоспособных родственников

Для пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных родственников, действуют дополнительные правила:

  • 25% пенсии получает сам пенсионер;
  • до 50% — нетрудоспособные члены семьи.

Пенсия для детей-сирот

Государство предоставляет полную пенсию детям-сиротам. Средства переводят на их банковские счета. Другие дети, которые также находятся на государственном содержании, получают 50% назначенной пенсии.

Ранее мы писали, что некоторым украинцам назначают социальную пенсию. В 2026 году такой вид выплат могут получить люди от 65 лет, у которых стаж меньше, чем 15 лет. Еще мы рассказывали о росте соцстандартов с 2026 года. Известно, как изменятся выплаты.

выплаты деньги пенсионеры Пенсионный Фонд пенсия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
